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Ивану Носкевичу надоел «роман в письмах» с Лораном Ариничем

Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич довольно категорично ответил на очередное обращение экс-главы «Пинскдрева» Лорана Аринича.

Ивану Носкевичу надоел «роман в письмах» с Лораном Ариничем
Лоран Аринич в своих обращениях на имя председателя Следственного комитета требовал прекратить уголовное преследование, поскольку не считает себя виновным в чрезвычайном происшествии, которое случилось на СООО «Пинскдрев-ДСП» 25 октября 2010 года. Напомним, что тогда во время пожара погибли 14 человек. Было возбуждено уголовное дело. Лоран Аринич, чтобы избежать тюремного срока, эмигрировал в Польшу. Аринич настаивает на том, что в его должностные обязанности не входила ответственность за хозяйственную деятельность предприятий, входивших в холдинг «Пинскдрев». Он убежден, что это -- зона ответственности директоров конкретных предприятий.

Иван Носкевич считает, что уголовное дело в отношении Аринича сейчас закрыть невозможно. 

«Ваши многочисленные доводы и умозаключения, приводимые в обращениях, не могут служить основанием для принятия решения и вашей невиновности, -- говорится письме Носкевича. – Впредь, Лоран Степанович, прошу вас воздержаться от необоснованных голословных высказываний о том, что вы не знаете «в чем меня обвиняют», о «бредовой фальсификации уголовного дела», «показательном шоу», представлении вас «дураком», а также о совершении должностных преступлений, связанных с вашим незаконным «обвинением, очернением и унижением» должностными лицами Генеральной прокуратуры и Экономического суда Брестской области…

…Фактов совершения в отношении вас каких-либо преступлений должностными лицами органов прокуратуры и судов не установлено.

Принятие решения о прекращении уголовного преследования в отношении вас за отсутствием в деянии состава преступления невозможно, поскольку для проверки ваших доводов необходимо производство следственных действий с вашим участием, в том числе очных ставок на территории Республики Беларусь».


Иван Носкевич официально предупредил экс-главу «Пинскдрева», что считает дальнейшую переписку бесперспективной, поскольку Аринич категорически отказывается прибыть в Республику Беларусь для проведения следственный действий.

«Переписка с вами прекращается, ваши повторные обращения будут оставаться без рассмотрения по существу без уведомления вас об этом», -- написал председатель Следственного комитета, ссылаясь за закон об обращениях граждан.

Лорана Аринича разочаровал ответ высокопоставленного чиновника, но он не теряет оптимизма.

«Какие бы ни присылали канцелярские отписки, я верю, что скоро наступят такие времена, когда истина, справедливость и законность в Беларуси восторжествуют», -- прокомментировал он официальный ответ Нос ча.

Кстати, Лорану Ариничу следователи не раз предлагали написать заявление на амнистию, но он не согласился: «Это будет признанием моей вины, а я себя виноватым не считаю».




«Белорусский партизан».
15:48 15/05/2018






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