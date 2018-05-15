Ивану Носкевичу надоел «роман в письмах» с Лораном Ариничем

Лоран Аринич в своих обращениях на имя председателя Следственного комитета требовал прекратить уголовное преследование, поскольку не считает себя виновным в чрезвычайном происшествии, которое случилось на СООО «Пинскдрев-ДСП» 25 октября 2010 года. Напомним, что тогда во время пожара погибли 14 человек. Было возбуждено уголовное дело. Лоран Аринич, чтобы избежать тюремного срока, эмигрировал в Польшу. Аринич настаивает на том, что в его должностные обязанности не входила ответственность за хозяйственную деятельность предприятий, входивших в холдинг «Пинскдрев». Он убежден, что это -- зона ответственности директоров конкретных предприятий.





Иван Носкевич считает, что уголовное дело в отношении Аринича сейчас закрыть невозможно.





«Ваши многочисленные доводы и умозаключения, приводимые в обращениях, не могут служить основанием для принятия решения и вашей невиновности, -- говорится письме Носкевича. – Впредь, Лоран Степанович, прошу вас воздержаться от необоснованных голословных высказываний о том, что вы не знаете «в чем меня обвиняют», о «бредовой фальсификации уголовного дела», «показательном шоу», представлении вас «дураком», а также о совершении должностных преступлений, связанных с вашим незаконным «обвинением, очернением и унижением» должностными лицами Генеральной прокуратуры и Экономического суда Брестской области…





…Фактов совершения в отношении вас каких-либо преступлений должностными лицами органов прокуратуры и судов не установлено.





Принятие решения о прекращении уголовного преследования в отношении вас за отсутствием в деянии состава преступления невозможно, поскольку для проверки ваших доводов необходимо производство следственных действий с вашим участием, в том числе очных ставок на территории Республики Беларусь».









Иван Носкевич официально предупредил экс-главу «Пинскдрева», что считает дальнейшую переписку бесперспективной, поскольку Аринич категорически отказывается прибыть в Республику Беларусь для проведения следственный действий.





«Переписка с вами прекращается, ваши повторные обращения будут оставаться без рассмотрения по существу без уведомления вас об этом», -- написал председатель Следственного комитета, ссылаясь за закон об обращениях граждан.





Лорана Аринича разочаровал ответ высокопоставленного чиновника, но он не теряет оптимизма.





«Какие бы ни присылали канцелярские отписки, я верю, что скоро наступят такие времена, когда истина, справедливость и законность в Беларуси восторжествуют», -- прокомментировал он официальный ответ Нос ча.





Кстати, Лорану Ариничу следователи не раз предлагали написать заявление на амнистию, но он не согласился: «Это будет признанием моей вины, а я себя виноватым не считаю».











