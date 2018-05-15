Беларусь подписала контракт на поставку ядерного топлива для БелАЭС

Об этом заявил журналистам замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк. Он отметил, что контракт «ТВЭЛ» на поставку ядерного топлива рассчитан на ближайшие 14-15 лет.





Условия генерального контракта предусматривают поставку «Атомстройэкспортом» топлива на каждый блок первой загрузки и одной перезагрузки, сообщил на форуме «Атомэкспо» Михадюк.





«Перезагрузка — это имеется в виду что через год часть топлива выгорает, выгружается и дозагружается. Мы договорились и генеральным контрактом предусмотрено, что цена изготовления топлива будет формироваться на тех же принципах, что и для Российской Федерации, а сырье будет покупаться по цене спотового рынка», — отметил он.









По словам представителя Минэнерго, цены на топливо будут взаимоприемлемыми и взаимовыгодными.





«Думаю, что беларуский партнер в полной мере будет удовлетворен ценами, качеством, надежностью и эффективностью топлива», – отметил вице-президент «ТВЭЛ» Олег Григорьев на форуме «Атомэкспо» в Сочи.





Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС.





Напомним, 14 мая на форуме в Сочи заместитель премьер-министра Владимир Семашко заявил, что тарифы на электроэнергию с запуском БелАЭС правительство постарается снизить до 10 центов за 1кВт.ч. вместо нынешних 11 центов, но многое будет зависеть от договоренностей с РФ по газовому вопросу.





Вице-премьер также сообщил, что вскоре площадку БелАЭС посетит президент Александр Лукашенко, где ему доложат обо всех вопросах, связанных со строительством и запуском станции.