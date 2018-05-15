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Беларусь подписала контракт на поставку ядерного топлива для БелАЭС

Первое ядерное топливо на БелАЭС поставит «Атомстройэкспорт» в ноябре нынешнего года. В дальнейшем поставки будет осуществлять топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ».

Об этом заявил журналистам замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк. Он отметил, что контракт «ТВЭЛ» на поставку ядерного топлива рассчитан на ближайшие 14-15 лет.

Условия генерального контракта предусматривают поставку «Атомстройэкспортом» топлива на каждый блок первой загрузки и одной перезагрузки, сообщил на форуме «Атомэкспо» Михадюк.

«Перезагрузка — это имеется в виду что через год часть топлива выгорает, выгружается и  дозагружается. Мы договорились и генеральным контрактом предусмотрено, что цена изготовления топлива будет формироваться на тех же принципах, что и для Российской Федерации, а сырье будет покупаться по цене спотового рынка», — отметил он.


По словам представителя Минэнерго, цены на топливо будут взаимоприемлемыми и взаимовыгодными.

«Думаю, что беларуский партнер в полной мере будет удовлетворен ценами, качеством, надежностью и эффективностью топлива», – отметил вице-президент «ТВЭЛ» Олег Григорьев на форуме «Атомэкспо» в Сочи.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС.

Напомним, 14 мая на форуме в Сочи заместитель премьер-министра Владимир Семашко заявил, что тарифы на электроэнергию с запуском БелАЭС правительство постарается снизить до 10 центов за 1кВт.ч. вместо нынешних 11 центов, но многое будет зависеть от договоренностей с РФ по газовому вопросу.

Вице-премьер также сообщил, что вскоре площадку БелАЭС посетит президент Александр Лукашенко, где ему доложат обо всех вопросах, связанных со строительством и запуском станции.

Источник: БДГ
15:25 15/05/2018






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