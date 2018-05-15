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Белорусско-китайское СП планирует выпустить 200 беспилотников до конца года

Совместное белорусско-китайское ЗАО "Авиационные технологии и комплексы", расположенное в индустриальном парке "Великий камень", до конца нынешнего года планирует выпустить 200 беспилотных летательных аппаратов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник летно-испытательной службы предприятия Сергей Костевич сегодня во время выставки "ТИБО-2018".

"В этом году планируем выпустить 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного и 150 - мультироторного типа, или квадрокоптеров. На выставке представлены первые два опытных образца", - сказал Сергей Костевич. 

По его словам, использование беспилотников, произведенных СЗАО, намечено на осень нынешнего года во время сбора урожая. "Они будут применяться для контрольной функции расходования средств, хода уборки, перевозки урожая в хозяйствах", - пояснил представитель предприятия. 

Кроме того, аппараты могут применяться во время посевной кампании, в том числе для экономии удобрений. Предприятие "Авиационные технологии и комплексы" создано Национальной академией наук Беларуси и крупнейшей китайской авиационной компанией AVIC.

15:28 15/05/2018






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