"В этом году планируем выпустить 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного и 150 - мультироторного типа, или квадрокоптеров. На выставке представлены первые два опытных образца", - сказал Сергей Костевич.





По его словам, использование беспилотников, произведенных СЗАО, намечено на осень нынешнего года во время сбора урожая. "Они будут применяться для контрольной функции расходования средств, хода уборки, перевозки урожая в хозяйствах", - пояснил представитель предприятия.





Кроме того, аппараты могут применяться во время посевной кампании, в том числе для экономии удобрений. Предприятие "Авиационные технологии и комплексы" создано Национальной академией наук Беларуси и крупнейшей китайской авиационной компанией AVIC.



