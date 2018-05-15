Кто еще хочет инвестировать в Беларусь?

Процесс по второму делу Александра Муравьева начался 23 марта. Ранее осужденного на 11 лет бизнесмена обвиняют по ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере) .





В деле как посредник фигурирует австрийская компания ATEC Trading, причастная, по версии обвинения, к нанесению ущерба государству на сумму чуть более 351 тыс. руб., которые в казну в виде налогов недоплатили СЗАО «Велосипедная компания МВЗ», ЗАО «МВЗ Техно», СЗАО «Мотоциклетная компания Минск-Мото» и ЗАО «Мотовело Интер». Период инкриминируемого преступления -- 2013-2015 годы. Ущерб полностью возмещен самими предприятиями еще в 2016 году. Муравьев признан следствием «фактическим руководителем» австрийской и четырех белорусских компаний, директора которых названы в обвинении «номинальными руководителями».





В минувшую пятницу судья Валентина Бортник удалила обвиняемого из зала, прения прошли без его присутствия. Прокурор предложил наказать Муравьева 3 годами лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима и конфискацией имущества https://belaruspartisan.by/economic/424722/. Ущерб по делу был погашен еще до возбуждения уголовного дела. Забирать у Муравьева нечего, все что могли, отобрали по первому приговору.





Сегодня Муравьев выступил с последним словом. Ограничений по времени нет, обвиняемый может выступать столько, сколько считает нужным. Ожидалось, что он выскажется по полной программе, в первом суде бизнесмен свое последнее слово произносил более 8 часов. Однако на этот раз Александр был краток, ему хватило 15 минут, он воздержался от критики в адрес чиновников, обошел стороной суть обвинения. В последнем слове Муравьев констатировал факт потерь, которые понесли в Беларуси иностранные инвесторы, государство и общество.





Публикуем его выступление в полном объеме.









Александр Муравьев: «Любое решение суда, за исключением оправдательного приговора, будет незаконным и необоснованным»





«Десять тысяч долларов австрийская компания АТЕС Trading заплатила налогов в бюджет Австрии. Возможно, меньше. Орган уголовного преследования Беларуси считает, что эти десять тысяч долларов, возможно меньше, должны были поступить с четырех белорусских предприятий в бюджет Беларуси. За это меня и судят! Деньги с белорусских предприятий поступили в размере 20 или в 100 раз больше.





100 миллионов долларов семь австрийских компаний -- АТЕС Handels АТЕС Holding, АТЕС Investment, АТЕС ATEC Trading, АТЕС Glass, ATEC Management ЕС Ometa Holding, -- директором и представителем которых в разное время я являлся, инвестировали в Беларусь в 2002-2015 годах. 100 миллионов долларов!





200 миллионов долларов – стоимость реализованных инвестпроектов в Беларуси указанными австрийскими компаниями с участием банков Австрии, Латвии. России и Беларуси. В десятки раз увеличился масштаб производства, в разы повысилась эффективность работы предприятий Беларуси. Завод «Елизово», «Росинтехгрупп», «Мотовело» и другие. Созданы новые современные, эффективные производства: Гомельский стеклотарный завод, «МВЗ Техно» и другие. Созданы новые современные рабочие места. Три тысячи человек в течение 12 лет были обеспечены работой. Государство получило сотни миллионов долларов в виде налогов и выгод от деловой инвестиционной активности и социально-экономический эффект во всех его формах и проявлениях, таких как зарплаты, общественная деятельность австрийских компаний, спорт, поддержка инвалидов, стариков, ветеранов и т. д.





Более одного миллиарда долларов составили объем производства и реализации данных белорусских предприятий с участием австрийских компаний 2002-2015 годах. Более одного миллиарда! Дальше – понеслось…





1 июня 2015 года меня арестовали и подвергли бессмысленному незаконному преследованию. В данном судебном процессе, которые сам по себе не основан на законе, мои права на защиту нарушены десятки раз. Я лишен права предъявить суду доказательства своей невиновности. Я лишен права предъявить суду доказательства, опровергающие обвинение. Суд ни разу не отреагировал на информацию о совершенных преступлениях органом ведущим уголовный процесс. Любое решение суда, за исключением оправдательного приговора, будет незаконным и необоснованным. Я уже три года лишен свободы. За это время из-за бессмысленных, лишенных всякой логики, противоречащим интересам общества и государства действий органа ведущего уголовный процесс, мои дети, мои дочери лишены общения с отцом. Мои родители лишены общения и поддержки сыном. Мои браться были лишены свободы вместе со мной, Андрей 5 месяцев, Сергей – 21 месяц, только потому, что они мои братья.









Белорусы, люди, живущие в Беларуси, потеряли около двух тысяч рабочих мест. Предприятия остановлены, обанкрочены и деградируют. Банки потеряли десятки миллионов долларов. Государство потеряло десятки миллионов долларов. Австрийки компании инвестировали 100 миллионов долларов и понесли потери в Беларуси. С учетом среднерыночного процента капитализации, а основные инвестиции были реализованы в 2002-2008 годах, на уровне ниже депозитов и кредитов белорусских банков. Это составляет более 300 миллионов долларов по состоянию на май 2018 года.





Масштаб и точность приводимых мною цифр достаточно точны для такого мероприятия как мое последнее слово в суде. 10 тысяч долларов уплачены в бюджет Австрии в 2013-2015 годы. За это судят меня – директора австрийских компаний, проживающего в Австрии, получающего там доходы и налогоплательщика Австрии -- налогового нерезидента Беларуси.





Австрийские компании теряют в Беларуси, потому что я директор и законные представитель уже три года в тюрьме. Австрийские компании теряют в Беларуси, потому что их собственность экспроприирована или разрушена, потому что ей просто управлять не умеют. Семь австрийских компаний за 10 тысяч долларов якобы переплаченных налогов в Австрии и неуплаченных белорусскими предприятиями в Беларуси, теряют в Беларуси 300 млн. долларов. За десятку? Так у меня часы на руке дороже стоят. И австрийские компании за эту историю потеряли 300 миллионов. Потеряло государство, потери понесли банки четырех стран, потеряли обычные граждане Беларуси.





Потери понесла моя семья и близкие родственники за эти три года. Высокий ценник за 10 тысяч долларов. Очень высокая цена!».





Приговор Александру Муравьеву вынесут 30 мая.



