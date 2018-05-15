Как правило, не все условия кредитования предполагают такую возможность. Банки могут заставить в таких случаях заплатить большую штрафную комиссию, которая с учетом основного долга, переплаты по кредиту и вовсе делает условия крайне неприемлемыми.





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Письмо читателя

Однако не бывает безвыходных ситуаций. Кредит или несколько кредитов можно рефинансировать. В таком случае часто можно не только сократить срок выплаты кредита, но и выиграть по деньгам. По крайней мере, так обещают банки. А как на практике?





В редакцию Myfin.by обратилась читательница с просьбой помочь рефинансировать кредит. Наш портал не предоставляет такого рода услуги, однако мы обратились в белорусские банки, которые могут рефинансировать кредит.





Исходящие условия у нас были следующие:





Кредит на приобретение квартиры (45 000 долларов) взят в Белросбанке в 2008 году на 20 лет. Исправно выплачивался 10 лет. После реорганизации упомянутого банка, кредит в течение последних пяти лет выплачивался Альфа-Банку.





Ежемесячный платеж – порядка 400 у.е. Остаток основного долга – 35 000.





Читательница хочет рефинансировать кредит суммой в 35 000 долларов кредитом в белорусских рублях на 20 лет.





Официальный доход за вычетом всех налогов – 2 800 белорусских рублей. В собственности кредитополучателя квартира, автомобиль. Объект кредитования существует и находится в собственности. Кредитная история хорошая, просрочек не было.





Ранее Myfin.by составил топ кредитов на рефинансирование, которые предлагаются в белорусских банках. Редакция обратилась в банки, услуги которых попали в этот рейтинг.





Сумма кредита достаточно большая, поэтому рефинансировать его на определенных условиях согласны два банка: Паритетбанк и БНБ-Банк.





Правда, в обоих финучреждениях констатировали: вряд ли клиент получит выгоду.

В Паритетбанке расчет производили на 5 лет под 14% годовых

Клиенты с положительной кредитной историей имеют возможность рефинансировать ранее полученные кредиты в других банках в рамках кредитного продукта «Кредитная перезагрузка».





Исходя из предоставленной информации о размере среднемесячного дохода клиента, при условии отсутствия иных обязательств (кредитов, рассрочек и т.д.) клиент является кредитоспособным на сумму до 47 000 белорусских рублей. При оформлении кредита на данную сумму ежемесячный платеж составит 1106,44 белорусских рублей.





«Уменьшить сумму переплаты по кредиту при его рефинансировании не получится, поскольку у клиента кредит сроком погашения 10 лет. Паритетбанк рефинансирует кредиты на 5 лет, соответственно ежемесячный платеж увеличится за счет сокращения срока кредитования», – констатировали в Паритетбанке.





В Паритетбанке посчитали также и рефинансирование кредита на 30 000 рублей. В таком случае платеж в месяц составит 706,24 белорусских рублей.





В БНБ-Банке также могут рефинансировать данную сумму кредита на срок до 5 лет

Рефинансирование описанного кредита возможно в пределах 30 000 рублей на срок до 5 лет под 15,9% годовых при соблюдении требований к кредитополучателю в рамках кредита «Оранжевая мечта».





Ежемесячный платеж при данном рефинансировании составит 727,95 рублей.





Также Банк может рассмотреть возможность рефинансирования кредита в полном объеме при личном обращении клиента, отметили в БНБ-Банке.





Остальные банки не готовы рефинансировать такую сумму:





в Абсолютбанке нет кредитного продукта для физических лиц, благодаря которому клиент сможет рефинансировать ранее взятый кредит с данной суммой;





Белагропромбанк в рамках кредитного продукта «Рефинансирование» не предоставляет кредиты на погашение задолженности по кредитным договорам в долларах США;





кредитов на приобретение жилья в РРБ-Банке нет: максимальная сумма, которую можно взять на рефинансирование кредита в другом банке составляет 15 000 белорусских рублей. Для рефинансирования кредита, оформленного в другом банке, есть специальный кредит «Рефинансирование»;





в Технобанке максимальная сумма кредита для рефинансирования составляет 50 000 белорусских рублей.

Франсабанк в настоящее время не рефинансирует кредиты, предоставленные на приобретение жилого помещения.





Выводы

Рефинансировать кредит на покупку недвижимости возможно, правда, это не всегда приведет к экономии средств.





В случае нашей читательницы, мы имеем возможность лишь уменьшить срок погашения кредита.

Проблемным является тот нюанс, что кредит взят в долларах, рефинансировать его в белорусских рублях банкам не очень выгодно.











