В Сморгони введен в строй маслоэкстракционный завод

Завод будет выпускать широкий ассортимент продукции из сои (шрот, масло, лецитин, гранулированная соевая оболочка) и рапса (шрот, масло, лецитин).





Проект группы компаний «Содружество» реализуется в несколько этапов. В рамках первой очереди строительства в 2014 году был введен в эксплуатацию производственно-логистический комплекс, оснащенный современной лабораторией для контроля качества сырья и готовой продукции. Складской терминал включает хранилище зерновых и бобовых культур на 137 тыс. т, склады напольного хранения на 36 тыс. т, а также емкости по хранению наливных грузов — 22 400 м3.





В нынешнем году планируется начать третью очередь строительства, предусматривающую максимально глубокую переработку масличных структур. Полностью вывести на проектные мощности маслоэкстракционный комплекс в Сморгони планируется в 2020 году.





Содружество - один из крупнейших производителей кормов для животноводства в Европе. Ключевые владельцы: Александр и Наталья Луценко, Mitsui & Co., Япония