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В Сморгони введен в строй маслоэкстракционный завод

Крупнейший в Беларуси маслоэкстракционный завод, мощности которого позволяют перерабатывать 2000 тонн масличных культур в сутки, введен в эксплуатацию.

Завод будет выпускать широкий ассортимент продукции из сои (шрот, масло, лецитин, гранулированная соевая оболочка) и рапса (шрот, масло, лецитин).

Проект группы компаний «Содружество»  реализуется  в несколько этапов. В рамках первой очереди строительства в 2014 году был введен в эксплуатацию производственно-логистический комплекс, оснащенный современной лабораторией для контроля качества сырья и готовой продукции. Складской терминал включает хранилище зерновых и бобовых культур на 137 тыс. т, склады напольного хранения на 36 тыс. т, а также емкости по хранению наливных грузов — 22 400 м3.

В нынешнем году планируется начать третью очередь строительства, предусматривающую максимально глубокую переработку масличных структур. Полностью вывести на проектные мощности маслоэкстракционный комплекс в Сморгони планируется в 2020 году.

Содружество  - один из крупнейших производителей  кормов для животноводства в Европе. Ключевые владельцы: Александр и Наталья Луценко, Mitsui & Co., Япония

Agronews
12:58 15/05/2018






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