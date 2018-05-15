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Минтранс предлагает изменить положение о рабочем времени водителей

Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на общественное обсуждение проект постановления, утверждающего новую редакцию Положения о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей.

Как сообщает ведомство, изменения преследуют цели либерализации норм трудового законодательства.

В соответствии с проектом началом работы водителя является время его явки к месту работы, а окончанием – время фактического освобождения от выполнения трудовых обязанности, в том числе сдачи автомобиля и возврату его к месту стоянки. В рабочее время не включается время, затраченное на дорогу от проходной до рабочего место, на переодевание перед и после работы.

В рабочее время будет включаться время предрейсового медобследования, время присутствия на рабочем месте, даже если водитель не за рулем, время стоянки в пунктах погрузки-разгрузки, посадки-высадки, время для устранения неисправностей и т.д.

Наниматель будет вправе по согласованию с профсоюзом установить нормативы времени на медобследование, заправку, получение документов, включаемые в рабочее время.

Время присутствия на рабочем месте, когда наемный работник не управляет автомобилем, будет засчитываться с коэффициентом не менее 0,5. Точный коэффициент вправе устанавливать наниматель по согласованию с профосоюзом. Такой коэффициент при засчитывании времени охраны груза и автомобиля должен быть не менее 0,3.

Максимальное время продолжительности рабочего дня водителя определяется в 10 часов, за исключением междугородных автомобильных перевозок, когда необходимо доехать до соответствующего места отдыха, городских и пригородных автоперевозок в регулярном сообщении, автоперевозок для собственных нужд. В этом случае рабочий день можно продлить до 12 часов, но таких дней может быть не более двух подряд.


Сверхурочные работы допускаются с согласия водителя.

В городских и пригородных регулярных перевозках время междусменного отдыха может быть сокращено до 12 часов с согласия водителя, при этом одна из частей такого отдыха не может быть меньше 10 часов.

Привлекать водителей к работе в выходные дни можно с их согласия. Допускается задействовать водителей не более 12 раз в их выходные дни в течение года.

Обсуждение проекта продолжится до 18 мая.

"Белорусы и рынок"
11:47 15/05/2018






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