Лукашенко дал льготы белорусско-китайскому инвестфонду

Ее уставной капитал составит 1 млн. долларов. Деньги фонда предполагается обменивать на акции и облигации белорусских компаний, которые пожелают привлечь его инвестиции. Фонд будет работать 10 лет.





Планируется, что фонд будет привлекать дополнительное финансирования на зарубежных и внутреннем рынке. Он также станет эмитентом ценных бумаг. Планируется, что за первые два года фонд проинвестирует проектов на 50 млн. долларов.





Указом президента фонду даются налоговые льготы и преференции, связанные с валютным регулированием и оборотом ценных бумаг.





Для обеспечения притока капитала в Беларусь, создания привлекательных условий финансирования указом предусматривается ряд налоговых льгот и преференций в сферах валютного регулирования и обращения ценных бумаг.