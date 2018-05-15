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Лукашенко дал льготы белорусско-китайскому инвестфонду

Лукашенко указом №163 дал Белорусско-китайскому инвестиционному фонду льготы. Его учредителями выступили китайская CITIC Construction и Беларусбанк. Китайской стороне принадлежит 60% в новой организации.

Ее уставной капитал составит 1 млн. долларов.  Деньги фонда предполагается обменивать на акции и облигации белорусских компаний, которые пожелают привлечь его инвестиции. Фонд будет работать 10 лет.

Планируется, что фонд будет привлекать дополнительное финансирования на зарубежных и внутреннем рынке. Он также станет эмитентом ценных бумаг. Планируется, что за первые два года фонд проинвестирует проектов на 50 млн. долларов.

Указом президента фонду даются налоговые льготы и преференции, связанные с валютным регулированием и оборотом ценных бумаг.

Для обеспечения притока капитала в Беларусь, создания привлекательных условий финансирования указом предусматривается ряд налоговых льгот и преференций в сферах валютного регулирования и обращения ценных бумаг.
Belmarket.by
11:31 15/05/2018






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