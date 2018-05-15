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Минюст лишил лицензии "Риелторское агентство Дом"

Министерство юстиции приняло решение о прекращении действия лицензии, выданной обществу с дополнительной ответственностью "Риелторское агентство Дом", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста. Действие лицензии ОДО прекращается с 23 мая 2018 года.

С этой даты организация обязана прекратить оказание риелторских услуг. Для расторжения заключенных с ней договоров на оказание риелторских услуг, которые не будут исполнены до 23 мая, потребителям следует обращаться в указанную организацию. 

В марте текущего года ОДО было вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий. К некоторым специалистам по риелторской деятельности этой организации применены меры ответственности в виде приостановления действия идентификационных пластиковых карточек, без которых оказание риелторских услуг не допускается. В Минюсте пояснили суть выявленных нарушений. 

От имени ОДО в интернете размещалась реклама о предлагаемых к сдаче в наем квартирах без законных на то оснований, при отсутствии договоров на оказание риелторских услуг с собственниками этих объектов недвижимости. Несмотря на принятые меры, "Риелторское агентство Дом" должные выводы не сделало. После представления в Министерство юстиции письменного уведомления об устранении нарушений, повлекших за собой выдачу предписания, нарушения аналогичного характера были продолжены. Кроме того, применены меры ответственности к специалистам по риелторской деятельности ОДО "Западные Земли Эстейт". 

В Министерстве юстиции напомнили, что потребители вправе уточнить информацию о лице, оказывающем им риелторские услуги. Они могут попросить предъявить к ознакомлению идентификационную пластиковую карточку. Она должна содержать фотографию специалиста по риелторской деятельности, его фамилию, имя, отчество, должность, наименование риелторской организации, в штате которой работает специалист, реквизиты лицензии этой организации. Отказ в предъявлении карточки может свидетельствовать о том, что человек не является работником риелторской организации либо состоит в штате этой организации, но не имеет права оказывать риелторские услуги, в том числе по причине приостановления действия карточки. 


10:54 15/05/2018






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