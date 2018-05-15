Беларусь-Китай: «один пояс, один путь», но разные подходы

Одним из итогов усилий Беларуси по наращиванию экспорта в Китай за последние два месяца стал рост числа сертифицированных предприятий-поставщиков. К 32-м предприятиям-экспортерам мясомолочной продукции в апреле прибавилось еще 7 экспортеров птицы.





Более того, вице-премьер М. Русый представил амбициозные планы по колоссальному наращиванию экспорта сельскохозяйственных и продовольственных товаров в Китай — с 17 млн долларов в 2017 г. до 100 млн в 2018-м. Такой оптимизм поддерживается и законтрактованными объемами с китайскими партнерами – 114 млн на 2018 г. по существующим графикам поставки. Об этом сообщил начальником главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода А. Богданов. В марте, кстати, Беларусь посетили представители еще одной китайской компании, которая может предложить контракты на покупку белорусской продукции —Guangzhou Xinjinlai Importand Export Trade.





Вторым важным итогом марта-апреля текущего года по экспортному направлению стало открытие в Шанхае совместной компании «Belarus Foodand Agriculture (Shanghai) Co. Ltd.» (ЗАО «Мясомолочная компания» и «Drex Food Group Co.Ltd.»), которая будет заниматься продвижением и реализацией белорусской мясомолочной продукции на китайском рынке.





Однако, как отмечают аналитики экспертной инициативы «Минский диалог» в новом выпуске «Минского Барометра», реализация ряда совместных проектов уже вызывает открытое недовольство белорусской стороны.





Так, в отрицательном ключе для ряда проблемных китайских проектов в Беларуси прошло в начале марта совещание, посвященное итогам экономического развития в 2017 году. Президент назвал по сути неудовлетворительной работу по ряду инвестиционных проектов, в том числе по «Белджи», Светлогорскому ЦКК и картонному заводу в Добруше.





После этого совещания вице-премьер Владимира Семашко рассказал,что причина такого состояния проектов (Светлогорский ЦКК и завод в Добруше) кроется в одном: «генподрядчики сорвали сроки».





Напомним, генподрядчиком по проекту производства беленой целлюлозы в Светлогорске является Китайская корпорация инжиниринга САМСЕ, которая также выступает генподрядчиком строительства инфраструктуры Китайско-белорусского индустриального парка(КБИП). По заводу в Добруше заместитель премьер-министра Беларуси и вовсе признал, что контракт с прежним китайским генеральным подрядчиком — корпорацией «Сюань Юань» —был расторгнут, так как было видно, что «он не способен довести [проект] до ума, не занимался такими проектами, у него нет нужной компетенции».





Одним из приоритетных проектов, конечно же, является КБИП « икий камень». На него Минск возлагает, пожалуй, самые большие надежды. Поэтому и белорусская, и китайская сторона работают на популяризацию КБИП.





В частности эксперты обращают внимание на тот факт, что только в апреле индустриальный парк посетили белорусские и иностранные чиновники, представители банков, министр экономики Беларуси В. Зиновский, ответственный за КБИП премьер-министр А. Кобяков, министр иностранных дел Таджикистана С. Аслов, представитель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Беларуси А. Пивоварский и другие.При организации Китайского центра международных знаний по развитию Госсовета КНР и ЕБРР в марте в Пекине прошел инвестиционный форум «Инвестиции в Беларусь – страну с активно развивающейся экономикой на Шелковом пути».





Кстати, за март-апрель КБИП пополнил копилку резидентов еще на 5 компаний — до 33-х.





Что касается формирования инфраструктуры КБИП, то в апреле началось строительство моторного завода «МАЗ-Вейчай». Начало производства запланировано на конец года. По словам замглавы Администрации Президента Н. Снопкова, к концу года должны «построиться» 10 резидентов парка. Вместе с тем белорусская сторона признает некоторый формализм за числом резидентов: количество резидентов в данном случае отнюдь не означает, что предприятия на территории парка де-факто функционируют и способствуют «формированию экономики будущего».









В марте и апреле были представлены и новые направления развития индустриального парка. В частности, на Форуме белорусско-китайского торгово-экономического сотрудничества в Чэнду посол Беларуси в Китае озвучил предложение о создании в КБИПе Сычуаньского субпарка для прихода компаний из провинции Сычуань.





Новостью начала апреля стало обсуждение между Совмином, Министерством транспорта и коммуникаций Беларуси и СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» возможности создания совместной транспортной авиакомпании. В качестве будущего договорного вопроса обозначено создание совместной международной корпорации для осуществления инжиниринговой, проектной и строительной подрядной деятельности, а также совместного завода по выпуску металлоконструкций.





А вот логистическая составляющая в марте-апреле значительного развития не получила. Администрацией КБИП была отмечена возможность переговоров с компанией Deutsche Bahn, но, вопреки предыдущим заявлениям, с марта на середину мая перенесено подписание документов с Duisburger Hafen AG по вхождению в пай компании по развитию КБИП.





Беларусь и китайские компании-партнеры по КБИП продолжат прилагать усилия для увеличения номинального числа резидентов парка и сумм инвестиций. Однако более ощутимый прогресс, по мнению аналитиков, может произойти лишь после формирования инфраструктурной базы парка, которая, согласно действующим постановлениям Совмина, запланирована на конец 2018 г., чтобы снизить капитальные затраты потенциальных инвесторов на строительство.





Эксперты «Минского диалога» считают, что в ближайшее время следует ожидать разнообразных совместных мероприятий в рамках Года туризма для продвижения Беларуси и белорусских товаров в китайском медиа-пространстве и бизнес-сообществе.





Неизменными, по их мнению, останутся и положительные высказывания белорусской стороны о двустороннем сотрудничестве и инициативе «Один пояс, один путь» с элементами безадресной критики некоторых совместных проектов и возможными последствиями для их кураторов с белорусской стороны.