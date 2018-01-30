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Пример на миллиард, что лоббистская сила «помещиков» сильнее слова Лукашенко

Известный экономист – про еще один инвестиционный перл, как минимум, на миллиард долларов.

Напомним, на прошлой неделе на совещании по поводу развития ОАО «Гродно Азот» Александр Лукашенко заявил: «У нас, наверное, как это бывает, все исходили из того, что посчитали: модернизация старого – столько, строительство нового – столько. Но не начали с главного: куда будем девать продукцию и по каким ценам в перспективе будем покупать сырье для этого производства. Это главное – рынки сбыта и сырье. А потом делать выводы».

«Вдумайтесь, друзья! – комментирует ситуацию Ярослав Романчук у себя в Facebook. – Распорядители и потенциальные потребители чужого просят миллиард долларов бюджетных денег (или кредитных ресурсов под госгарантии), не имея представления о том, кто будет покупать продукцию нового завода и по какой цене этот новый завод будет покупать сырье.

За такую подготовку инвестиционного плана нужно гнать в шею всех тех, кто в ней участвовал. И таких в стране – тысячи.


Например, постановлением Совмина от 30.01.2018 № 83 Барановичскому производственному хлопчатобумажному объединению предоставлены госгарантии в погашении остатка основного долга по кредитам, выданными еще в 2012-м.

ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» Минский район. Это типичные примеры государственной поддержки убыточных и дотационных проектов».

А ведь глава страны заявил, что таких в стране быть не должно. По факту получается, что лоббистская сила «красных» директоров и «помещиков», VIP-номенклатурного начальства сильнее президентской власти и слова главы государства».

Также напомним, что на совещании о перспективах развития ОАО «Гродно Азот» повторил правительству свои требования: «Никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно. Направление бюджетных средств на всякие доделки-переделки категорически исключается».

"Салідарнасць"
07:22 15/05/2018






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