Как передает РИА Новости, об этом заявил в понедельник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.





«Другим перспективным проектом стало бы строительство судоходного канала «Евразия», который позволит связать водными путями Черное и Каспийское моря», — сказал Назарбаев, выступая на расширенном заседании ЕАЭС.





Кроме того, Казахстан предлагает проработать возможность строительства высокоскоростной автомагистрали «Евразия», которая соединит Европу с Азией через Россию и Казахстан.





Назарбаев, надо сказать, настойчив. Он не в первый раз предлагает соединить Черное море с Каспийским. В 2014-м году в рамках своего визита в Россию президент Казахстана посетил МГУ им. Ломоносова и во время лекции говорил об этом глобальном проекте, реализация которого способна изменить сложившиеся транспортные и судоходные пути в регионе Средней Азии и Кавказа. Тогда и заговорили о проекте канала «Евразия»: «Каспий – Черное море». Назарбаев, кстати, особо подчеркнул, что проект канала «был разработан еще при царе, но не был осуществлен».





По проекту, новый евразийский морской путь от Каспийского до Черного моря станет выходом к морю через Россию для всей Средней Азии. Впервые о его создании заговорили еще в 19 веке и, если говорить более точно, то соединить планируется Каспийское с Азовским морем. Необходимо будет прорыть около 700 километров «сухопутной части» канала. Некоторые источники уже тогда оценили работы в 4 миллиарда евро. Но это, видимо, если не привлекать российских строителей, у которых простеший мост вылетает в астрономические суммы.





Впрочем, и экономический эффект от нового судоходного пути прогнозируется весьма внушительным: каспийскую нефть можно будет доставлять к берегам Европы с помощью танкеров.





Противники строительства канала говорят о существенном ущербе, который будет нанесен экосистеме региона.



