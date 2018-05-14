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Арбузов на свободе: всех обошел и поблагодарил за поддержку

Следственный комитет сообщил, что предприниматель принимает меры к возмещению ущерба. Бизнесмен Виталий Арбузов на свободе и уже приступил к работе.

Арбузов на свободе: всех обошел и поблагодарил за поддержку
- Арбузов уже сегодня появился на работе и приступил к руководству. Настроение у него приподнятое. Всех обошел и поблагодарил за поддержку. Как мы видим, человек рвется в бой, - рассказал «Комсомолке» один из сотрудников компании Fenox. - Мы все ждем изменений к лучшему! Сложилась такая ситуация, что работникам задерживаются зарплаты…

Об освобождении председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова стало известно в минувшую пятницу.

- В связи с принимаемыми мерами к возмещению ущерба мера пресечения в отношении Арбузова заменена на не связанную с лишением свободы, - рассказала «Комсомолке» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Освобожден ли по этому громкому уголовному делу из-под стражи кто-то еще, в ведомстве не уточняют.


Напомним, один из крупнейших белорусских бизнесменов Виталий Арбузов был задержан в апреле 2017-го. Его обвинили в неуплате налогов на сумму около 50 миллионов долларов. Вместе с ним задержали еще 11 человек. Был наложен арест на имущество подозреваемых, включая их коттеджи, квартиры и авто. Тогда Комитет госконтроля Беларуси комментировал произошедшее так: «Занижение выручки и завышение затрат позволяло предприятиям незаконно свести к минимуму размер налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в ФСЗН с зарплаты своих работников».

Холдинг Fenox Global Group, который возглавляет бизнесмен, многопрофильный, но во многом известен своим производством автозапчастей. Арбузову также принадлежит сеть продовольственных магазинов «Престон». А в последние несколько лет бизнесмен занимался венчурными инвестициями.

В конце марта этого года Следственный комитет сообщал, что по делу Fenox обвиняемыми и подозреваемыми признаны 19 человек, 5 из них заключены под стражу. Их действия квалифицированы следствием по следующим статьям: 210 УК РБ (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и 243 УК РБ (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов). При этом СК тогда отмечал, что Арбузов активного участия в возмещении ущерба не принимал.



15:44 14/05/2018






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