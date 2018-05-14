Шведского инвестора признали виновным в мошенничестве

Судья Заводского района Минска огласил приговор Амидулле Набизаде: 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Именно такое наказание просила для фигуранта сторона обвинения.





Набизада признан судом виновным в том, что путем обмана и злоупотребления доверием соучредителей субьектов хозяйствования, созданных с его участием, приобрел право на долю в уставном фонде — то есть право на долю в имуществе этих предприятий — фактически сформированном за счет средств других соучредителей, обьяснила суть обвинения представитель Генпрокуратуры Калина Скорогод.





Для этого использовалась схема перечисления денег, внесенных соучредителями в уставные фонды созданных предприятий, по цепочке через подконтрольные Набизаде компании, нерезиденты РБ. Организовав в последующем внесение этих же денег в уставной фонд созданных предприятий, но уже от имени своего предприятия. Тем самым Набизада получил право на долю собственности на сумму 950 тысяч рублей в одном предприятии и еще намеревался получить долю на 1,490 млн рублей в другом.





Он же признан виновным в том, что обманом получил от российского бизнесмена Вячеслава Погосова 2,6 млн рублей.





Адвокат Амидуллы Набизады заявил, что они не согласны с назначенным наказанием и решением по другим вопросам (речь о компенсации ущерба потерпевшим). Поэтому будут обжаловать приговор.





Напомним, 33-летний шведский бизнесмен Амидулла Набизада начал работать в Беларуси больше десятка лет назад, возглавив представительство инвесткомпании WH International Trading. Среди самых известных и успешных предприятий Набизады — новополоцкий «БелТитан», компания занимается производством полиэтилена, полиграфии и поликарбоната. Еще одно громкое начинание — «Барановичидрев», которое успеха не принесло.

На многих бизнес-форумах он расхваливал Беларусь как одну из самых интересных стран для инвестирования. Обзавелся здесь семьей, но после задержания родные покинули страну.





Деятельностью бизнесмена заинтересовались силовики и пришли к выводу: он обманул партнеров на миллионы долларов. Процесс начался еще в августе 2017-го, к тому моменту мужчина уже провел в СИЗО КГБ полтора года.





По материалам дела, в 2013−2015 годах он брался помогать с инвестиционными проектами, хотя сам имел трудности и долги. Это была покупка и доставка оборудования из-за границы, для чего фигурант переводил деньги партнеров на счета подконтрольных фирм в Латвии. По версии следствия, техника оказалась б/у, а по своим характеристикам и состоянию «не могла в полной мере» использоваться согласно проекту. На покупки якобы шла «незначительная часть» предоставленных инвесторами денег, а остальное бизнесмен забрал себе.





Среди потерпевших от мошенничества оказался бизнесмен Николай Дудко. Он передал фигуранту 16,5 млрд рублей «старыми» на проект по производству дверей на базе «Барановичидрев», в том числе 3,5 млн евро — на оборудование. Еще один эпизод связан с бизнесменами Архипенко и Гришиным, которые хотели открыть производство изделий из бетона и смесей на базе стройтреста № 22 в Полоцком районе. Здесь предполагаемая сумма присвоенных денег составила 6,5 млрд рублей старыми.





Хотя, согласно официальным сообщениям КГБ, изначально Набизада угодил за решетку вовсе не из-за жалоб партнеров. На него написал заявление российский бизнесмен Вячеслав Погосов, который добивался возврата своих денег от знакомых.





По версии следствия, шведский бизнесмен предложил помочь с «объективным рассмотрением уголовных дел» в отношении них за 1,3 млн долларов. А чтобы доказать свои «связи», организовал Погосову встречу с зампредами СК и КГБ. Оказалось, просто записал его на официальный прием через сайты ведомств. За эту услугу он успел получить денег и ценностей на полмиллиона долларов, а вскоре был задержан, сообщает tut.by.





Впрочем, на суде российский бизнесмен бросался упреками уже в адрес сотрудников комитета: «Все исказили и перевернули с ног на голову, я все докажу, если потребуется. (…) Этот суд будет неправильным».



