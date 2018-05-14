Владимир Семашко прокомментировал сроки ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС.
Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, а второй – в середине 2020 года.
«Данные сроки вполне реальны. Мы будем их выполнять. В ближайшее время грядет доклад Президенту непосредственно на площадке», - сказал Семашко.
Сегодня вице-премьер должен провести переговоры с гендиректором «Росатом» Алексеем Лихачевым. За последнее время это уже не первая встреча. Еще одна прошла в начале мая на строительной площадке в Островце. На ней обсуждались рабочие моменты, в том числе запуск станции и загрузка ядерного топлива, сообщает belnovosti.by
14:45 14/05/2018
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