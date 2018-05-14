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На торгах 14 мая доллар продолжил дешеветь

На Белорусской валютно-фондовой бирже 14 мая прошли очередные торги валютами.

Курс доллара снизился на BYN0,0037, до 2,0003 рубля.

 

Евро вырос на BYN0,0083, до 2,3953 рубля.

 

Курс российского рубля снизился на BYN0,0007, до 3,24 белорусского рубля за 100 российских рублей.

 

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.

14:15 14/05/2018






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