Главным исполнителем программы развития инфраструктуры для электромобилей стала «Белоруснефть». «Будет создаваться система электрозаправочных станций. Сперва будут электромобили импортные, в ближайшей перспективе мы ставим задачу и производственникам, и академии освоения на заводе „БелДжи“ производства отечественных электромобилей», — рассказал он.

По мнению вице-премьера, создание инфраструктуры займет около двух лет. «Сегодня зарядные устройства третьего поколения позволяют за 30−40 минут полностью зарядить автомобиль. А раньше надо было 6−8 часов. Систему заправочных станций и должна создать «Белоруснефть», — уточнил он.

Семашко отметил, что заправка электромобиля в пересчете на километраж — в 5−6 раз дешевле, чем бензином и дизелем. «И это при том, что у нас сейчас дорогая электроэнергия», — добавил вице-премьер.

Он рассказал, как уже в прошлом году в Китае ездил на автомобиле Geely. «Я водитель с большим стажем, и мне понравилось. Мы не ставим пока задачу немедленно начать производство электромобилей. Надо сперва раскрутить этот завод, «Белджи». Надо понимать сложность задач — мы создали новую отрасль, легковое автомобилестроение, мы нашли хорошего партнера, компанию „Джили“», — цитирует tut.by









Пока, по его словам, рост производства и продаж идет. Если за январь−февраль завод выпустил 265 автомобилей, за март — 507 автомобилей произведено и продано. «Кстати, парадоксальная ситуация — хотят дорогие модели в максимальной комплектации», — улыбнулся он. В апреле объем выпуска достиг 910 машин, план на май — 960. «Идет освоение нового седанчика, рынок его тоже требует», — рассказал вице-премьер.