Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Между мировыми производителями спортивной обуви разгорелся скандал

Американский производитель спортивной обуви Nike обратился в суд с иском к немецкой компании Puma, пишет Белта.

 

Nike утверждает, что немецкий производитель незаконно использует запатентованные ей технологии производства обуви, сообщают информагенства. 

Nike попробовала решить проблему в досудебном порядке и потребовала у Puma прекратить использование технологий, однако немецкая компания эти требования проигнорировала. Американская компания считает, что Puma нарушила принципы "свободной инновации" и воспользовалась запатентованными технологиями без разрешения правообладателя. Как уверяют СМИ, Nike зарегистрировала более 300 патентов, Puma нарушила четыре из них. Речь идет о схожести технологий пошива ткани Nike Flyknit и Puma IGNITE Proknit, технологий по изготовлению подошвы Nike Air Sole и Puma Jamming. 


12:10 14/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё