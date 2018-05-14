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Автор концепции «IT-страна» о зарплатах белорусов в 2035 году

Игорь Мамоненко, основатель и руководитель группы компаний «БелХард», автор концепции «IT-страна» говорит, что недавно принятое специальное законодательство (декрет № 8) – это только 5-10% от того, что должно быть сделано на пути к цифровой экономике.