Автор концепции «IT-страна» о зарплатах белорусов в 2035 году
Игорь Мамоненко, основатель и руководитель группы компаний «БелХард», автор концепции «IT-страна» говорит, что недавно принятое специальное законодательство (декрет № 8) – это только 5-10% от того, что должно быть сделано на пути к цифровой экономике.
По мнению Мамоненко, в 2035 году в ней должны работать 2,5 миллиона белорусов! Заработок в цифровой экономике будет 3 тысячи долларов, а в таких профессиях, как врач и учитель, – не меньше 1 тысячи, передает "Белсат".
11:45 14/05/2018
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