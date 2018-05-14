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Банкротство, слияние или вливание. Что ждет Оршанский авиаремонтный завод?

На Оршанском авиаремонтном заводе продолжается проверка Генпрокуратуры, по итогам которой на стол президента будет положена аналитическая записка. На основании ее и переговоров с действующими и потенциальными инвесторами будет принято решение о будущем ОАРЗ. Как стало известно TUT.BY, рассматривается несколько вариантов развития событий. Одна из интриг — сохранит ли контрольный пакет украинская компания «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева.

Банкротство, слияние или вливание. Что ждет Оршанский авиаремонтный завод?
«Белспецвнештехника»

Изначально речь шла о передаче ОАРЗ под контроль спецэкспортеру вооружений госпредприятию «Белспецвнештехника». Не случайно, что в октябре 2017 года на должность директора «Оршанского авиаремонтного завода» был назначен Павел Случак, который был начальником управления авиационной техники «Белспецвнештехники».

Спецэкспортер вооружений значился одним из крупных заказчиков ОАРЗ. В частности, оказывал услуги в странах Латинской Америки и Африки. С именем «Белспецвнештехники» связана дебиторская задолженность ОАРЗ за ремонтные услуги, оказанные Венесуэле.

«Белспецвнештехника» рассматривает возможность инвестирования во взаимовыгодные проекты, говорится на сайте предприятия. Активное участие спецэкспортера в реализации различных программ военно-технического сотрудничества Беларуси с другими странами способствует развитию международных отношений.


«558 авиаремонтный завод»

На фоне затеянной проверки Генпрокуратурой преобладает мнение, что оршанский завод может быть объединен в рамках процедуры банкротства с барановичским «558 авиаремонтным заводом». Общая задолженность ОАРЗ составляет 35 млн долларов. Из них более 20 млн долларов — перед акционерами-инвесторами. Может быть применена схема, как в случаях со «Стеклозаводом «Елизово» и Осиповичским вагоностроительным заводом. Начато банкротство юрлица, а имущественные комплексы перешли (проданы) профильным госпредприятиям.

Основное направление деятельности «558 АРЗ» — ремонт и модернизация самолетов Су-22, Су-25, Су-27 (Су-30), МиГ-29, Ан-2, вертолетов Ми-8 (Ми-17) и Ми-24 (Ми-35). Одно из приоритетных направлений развития барановичского предприятия — это наращивание мощностей по производству деталей и компонентов для авиационной техники. Объединение двух АРЗ выглядит довольно логичным шагом при условии обеспечения заказов.

«Бремино Групп»

В развитии ОАРЗ заинтересована и «Бремино Групп» (участники Алексей Олексин, Николай Воробей и Александр Зайцев). Точнее, этой частной компании, которая строит недалеко от авиаремонтного завода мультимодальный логистический центр, интересна взлетно-посадочная полоса аэродрома при ОАРЗ. Тогда международные грузовые авиаперевозки можно будет осуществлять непосредственно в Оршу, без промежуточных остановок для растаможки. В прошлом году обсуждался вопрос о придании международного статуса ВПП, что стало бы гарантом для «Бремино Групп», а также для ОАРЗ по инвестированию в переоснащение полосы. На эти цели требовалось около 17 млн рублей.


В настоящее время активными темпами ведется строительство автомобильного терминала в комплексе «Бремино-Орша»: на завершающем этапе находятся работы по устройству наружных сетей водопровода, канализации и электроснабжения, а также выполнена большая часть работ по монтажу металлоконструкций кровли складского здания, говорится на сайте компании. Ввод в эксплуатацию логистического терминала ожидается в конце 2018 года. В перспективе значится строительство железнодорожного терминала и промышленных производств.


Один из собеседников допустил, что у ОАРЗ и «Бремино Групп» может оказаться «один общий владелец».

«Мотор Сич»

Ранее появилась информация, что Вячеслав Богуслаев согласен вернуть акции ОАРЗ белорусскому государству. Сам бизнесмен в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил, что речь идет о смене белорусского акционера (компании «Системы инвестиций и инноваций» Александра Садового принадлежит почти 40% акций). Такое предложение содержалось и в предновогодней докладной записке Комитета госконтроля. Помощник президента Александр Косинец 8 мая заявил TUT.BY, что власти Беларуси ведут переговоры как с действующими акционерами Оршанского авиаремонтного завода, так и с «другими участниками» по поводу дальнейшего существования предприятия.


Собеседники TUT.BY уверяют, что и на «Мотор Сич» еще рано ставить крест. На фоне конфликта России и Украины, который отразился на работе ОАРЗ, продажа Богуслаевым контрольного пакета акций «Мотор Сич» китайским инвесторам выглядит потенциально интересной. Не только с точки зрения возможного возобновления отношений с РФ, но и в свете притока инвестиций. Китайская Skyrizon и «Мотор Сич» планируют построить завод в городе Чунцин, где будут производить и обслуживать авиадвигатели по украинским технологиям. А еще китайская компания планирует инвестировать 250 млн долларов в модернизацию украинских производственных и проектных мощностей «Мотор Сич».


Однако не стоит забывать, что недавно Служба безопасности Украины заблокировала продажу 56% акций «Мотор Сич» иностранным инвесторам. Перспектива работы в подобных условиях также мало кого прельщает.

… Два собеседника TUT.BY сказали, что сейчас идут переговоры с еще одним потенциальным инвестором. Но его имя отказались назвать.

10:25 14/05/2018






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