В эфире телеканала «СТВ» председатель концерна заявил, что модернизация предприятий не повлияет на стоимость топлива. Она производится для повы









«Стоимость топлива в России и Беларуси не может серьезно отличаться. Мы идем синхронно с российской стороной. На данный момент мы придерживаемся именно такой стратегии», - отметил Ляшенко.





Также сейчас строятся несколько объектов, которые позволят увеличить глубину переработки нефти. Объекты планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2019 года.





Что касается будущих возможных повышений стоимости топлива, то цена будет расти пропорционально стоимости нефти.