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Глава «Белнефтехима» рассказал, от чего будет зависеть цена на топливо‍

Глава концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко прокомментировал подорожание топлива и назвал факторы, которые будут влиять на стоимость.

В эфире телеканала «СТВ» председатель концерна заявил, что модернизация предприятий не повлияет на стоимость топлива. Она производится для повы


«Стоимость топлива в России и Беларуси не может серьезно отличаться. Мы идем синхронно с российской стороной. На данный момент мы придерживаемся именно такой стратегии», - отметил Ляшенко.

Также сейчас строятся несколько объектов, которые позволят увеличить глубину переработки нефти. Объекты планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2019 года.

Что касается будущих возможных повышений стоимости топлива, то цена будет расти пропорционально стоимости нефти.

09:46 14/05/2018






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