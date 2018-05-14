В настоящее время 80% акций оператора принадлежат турецкой телекоммуникационной компании Turkcell, 20% - Республике Беларусь.





«В качестве инвестора мы хотели бы видеть законопослушного, того, кто принесет новые технологии и доходы. Мы прорабатываем эти вопросы (продажи госдоли – ред.). Я думаю, что в ближайшее время вы услышите те подходы, которые есть в государстве для реализации этой задачи. В этом году. Сегодня на рынке телекоммуникаций серьезно ничего не продается. Но мы работаем в этом направлении», - сообщил Попков.





Как сообщалось, в феврале президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил продажи госдоли в белорусском мобильном операторе life:). Он отметил, что Беларуси поступает много предложений от мировых лидеров в телекоммуникационной сфере. Сотрудничество с ними способствует развитию в этой отрасли реальной конкуренции. «Речь идет о приватизации нескольких процентов, которые находятся в собственности государства, компании «БеСТ», - сказал Лукашенко.









ЗАО «Белорусская сеть телекоммуникаций» зарегистрировано 5 ноября 2004 г. В 2008 г турецкая компания Turkcell приобрела 80% акций ЗАО «БеСТ» за 500 млн долл тремя траншами. Согласно договору, еще один платеж в размере 100 млн предусмотрен после получения компанией положительного годового дохода. На продажу остальных 20% акций действовал пятилетний запретный период.





«БеСТ» получил государственную лицензию на оказание услуг связи 24 марта 2005 г, коммерческую эксплуатацию сети оператор начал 21 декабря 2005 г. Оказание услуг под брендом life:) началось 3 декабря 2008 г, со 2 ноября 2009 г оператор оказывает услуги на базе технологии 3G, с августа 2016 г – по технологии LTE. Абонентская база оператора составляет около 1,2 млн активных абонентов.