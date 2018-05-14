Еще одна «прачечная»: 14 человек обвиняются в отмывании денег

«Следственным управлением УСК по г. Минску завершено расследование уголовного дела по обвинению 14 участников организованной группы в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов), ч. 2 ст. 234 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса Республики Беларусь», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.





«По данным следствия, обвиняемые с 2011 по 2016 годы оказали содействие должностным лицам 36 субъектов хозяйствования реального сектора экономики в уклонении от уплаты сумм налогов в размере более Br3,7 млн путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений. Для этого с использованием печатей и реквизитов подконтрольных фигурантам лжепредпринимательских структур изготавливались подложные документы о якобы поставленных автозапчастях, канцелярских принадлежностях, продуктах питания и других товарно-материальных ценностей», - проинформировали в СК.





Кроме того, отметили в комитете, тремя руководителями преступной группы с целью получения незаконной имущественной выгоды регистрировались юридические лица без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, что повлекло причинение представителями 19 субъектов хозяйствования ущерба государству на общую сумму свыше Br910 тыс.





«Противоправная деятельность данных лиц пресечена органами финансовых расследований КГК. Также отделом по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УСК по г. Минску окончено расследование 36 уголовных дел в отношении должностных лиц – «клиентов» участников преступной группы», - сообщили правоохранители.





По их словам, входе следствия возмещено в бюджет более Br2,7 млн, на имущество обвиняемых: квартиры и дорогостоящие автомобили, стоимостью около 300 тыс., наложен арест. Уголовное дело передано прокурору.