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Прогноз по курсам валют: доллар может вернуться к курсу в 1,98

Внешние факторы все еще диктуют условия белорусскому валютному рынку.

Прогноз по курсам валют: доллар может вернуться к курсу в 1,98
Так, на завершившейся валютной неделе доллар сначала уверенно держался на уровне 2,02 белорусских рублей, а потом все же уступил 2 копейки: пятничные торги завершились курсом доллара равного 2 белорусским рублям. Чего ждать на новой валютной неделе?

Комментирует Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:

– Завершившаяся неделя на валютном рынке Беларуси определялась преимущественно внешними факторами. В частности, речь идет, во-первых, о достаточно сильном восстановлении российского рубля к иностранным валютам после предыдущего снижения. Во-вторых, продолжается тренд снижения евро по отношению к доллару.

В результате российский рубль укрепился к доллару на 2,5%, к евро укрепился на 3%. При этом евро по отношению к доллару упал на 0,5%. Эти внешние факторы автоматически привели к тому, что на белорусском валютном рынке российский рубль подорожал, а евро и доллар снизились.

В частности, российский рубль подорожал на 1,5%, доллар подешевел на 0,96%, евро подешевел на 1,42%.

В целом рост российского рубля перевесил падение доллара и евро с учетом доли, которую российский рубль занимает в нашей валютной корзине.

Таким образом, валютная корзина подорожала на 0,23%.


Курсы доллара и евро могут снизиться

– Определяющим трендом на новой валютной неделе может стать продолжение восстановления российского рубля с учетом высоких цен на нефть, которые находятся на максимумах за 3,5 года, – считает Вадим Иосуб. – Из-за американских санкций  эти высокие цены на нефть российский рубль еще до конца не отыграл.

В результате российский рубль может подорожать до 3,30 копеек за 100 российских. При этом доллар и евро могут снизиться: доллар до 1,98, евро до 2,35.

Нефть ставит свои условия

На завершившейся неделе Трамп принял решение по Ирану: США выходит из сделки.

– Это был один из факторов, который привел к столь высоким ценам на нефть, – констатирует аналитик. – Формально Трамп должен вернуть все санкции, которые действовали до этого соглашения в течение 180 дней. Де факто он пообещал, что эти санкции будут возвращены в течение недели, и дополнительно к ним могут быть добавлены новые санкции, какие – пока неизвестно.

Речь идет об эмбарго на поставки нефти. Единственная разница, что до этого соглашения с Ираном санкции были достаточно общие, утвержденные Совбезом ООН, т.е. были признаны всеми странами. Сейчас р идет о том, что США вышли из соглашения, но все остальные участники этого соглашения – Великобритания, Франция, Германия, Россия, Китай – заявили, что они остаются в этом соглашении. Понятно, что со стороны этих стран никакого эмбарго на поставку нефти из Ирана не будет.

Отдельный открытый вопрос: будут ли американские санкции включать в себя так называемые вторичные санкции, то есть будут ли они наказывать компании из третьих стран за нарушение американского эмбарго. В любом случае, речь о том, что эти события помогают нефти расти, а не наоборот.

MyFin.by
07:44 14/05/2018






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