Самые закредитованные предприятия Беларуси. В долгах как в шелках

Публичными компаниями являются ОАО и другие организации, которые обнародуют годовую финансовую отчетность. Наибольшая долговая нагрузка лежит на Светлогорском ЦКК.





Долгосрочные кредиты и займы этого предприятия на 1 января составили 1 686 млн BYN. За 2017 год долг комбината вырос на 19,9%. По краткосрочным обязательствам (со сроком уплаты в 2018 году) ЦКК также должен немало — 231,4 млн BYN. На светлогорском предприятии никак не завершится комплексная модернизация. В комбинат вбуханы уже сотни миллионов китайских кредитов, но отдачи до сих пор нет.





Кредиты гарантированы государством, а погашение идет ни шатко ни валко. В такой ситуации власти вынуждены пролонгировать долги предприятия. Долгосрочный долг Евроторга на начало 2018 года был равен 1 274 млн BYN. В 2017 году эта компания столкнулась с ухудшением способности обслуживать кредиты. В октябре-2017 для рефинансирования старого долга Евроторг выпустил евробонды на 350 млн USD. В результате долгосрочные обязательства ритейлера выросли на 94,2%. Долгосрочный долг Беларуськалия на 1 января составил 988 млн BYN. В отличие от Светлогорского ЦКК и Евроторга, калийный комбинат не наращивает, а снижает обязательства, так как имеет большую прибыль. К началу 2018-го нераспределенная прибыль предприятия достигла 2 158 млн BYN.









Размер долгосрочных обязательств Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине в начале 2018 года был равен 953,4 млн BYN. По итогам девальваций и модернизации завод понесло огромные убытки. БМЗ, как и многие госкомпании, получает финансовую поддержку — от урегулирования долгов за энергоносители до трансформации «плохих» кредитов в облигации. На 1 января долгосрочные долги Белорусской железной дороги составляли 922,9 млн BYN.





Только по облигациям БЖД должна 150 млн USD. Срок погашения облигаций БЖД наступает в 2019—2021 гг. Высоки обязательства предприятий холдинга «Гомсельмаш». Головное предприятие (сам Гомсельмаш) должно 737,2 млн BYN, Гомельский завод литья и нормалей — 357,2 млн BYN. На 1 января 512,5 млн BYN было должно еще одно гомельское предприятие — Гомельстекло, 511,7 млн BYN — минский МТЗ.





Однако у этих компаний рисуются лучшие перспективы по сбыту, чем у печально известных цементных заводов и предприятий деревообработки. К слову, цементные заводы Беларуси были должны кредиторам следующие суммы:

Кричевцементношифер — 505,2 млн BYN,

Белорусский цементный завод — 141,2 млн BYN,

Красносельскстройматериалы — 103,4 млн BYN.





В деревообработке по размеру долгосрочных обязательств лидировали :

Гомельдрев (454,5 млн BYN),

Мостовдрев (350,5 млн BYN),

Речицадрев (327,1 млн BYN),

Ивацевичдрев (231,9 млн BYN),

Борисовдрев (197,8 млн BYN),

Мозырский ДОК (186,4 млн BYN) и Витебскдрев (132,8 млн BYN).









Только чтобы отбить старые долги, многим из этих предприятий придется отдавать всю прибыль за несколько пятилеток.



