Белорус совершил в США риэлторских сделок на 5 млрд

Николай Бочило. Фото: bellpartnersinc.com





Как говорится в сообщении, Николай работает в компании с 2001 года и с тех пор был причастен к транзакциям недвижимости, общая стоимость которой превышает 5 млрд долларов.





Он отвечает за инвестиционную активность Bell Partners в западной части США и отчитывается президенту компании Лили Данн.





Из Беларуси Бочило прибыл в Соединенные Штаты в 1998 году по программе студенческого обмена Future Leaders Exchange scholarship.





Получил MBA от Дарденской школы бизнеса при Университете Вирджинии и степень бакалавра по бизнесу и экономике в колледже Гринсборо, который он закончил с отличием.





В 2017 году Николай переехал в Сан-Франциско, чтобы открыть на Западном побережье офис Bell Partners.









Сегодня эта компания оперирует в целом по США более чем 58 тысячами объектов недвижимости и за последний отчетный год осуществила сделок на 1,2 млрд долларов, говорится в сообщении.



