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Белорус совершил в США риэлторских сделок на 5 млрд

Американская компания Bell Partners Inc. сообщила недавно о повышении в должности уроженца Беларуси Николая Бочило, который стал исполнительным вице-президентом по инвестициям.

Николай Бочило. Фото: bellpartnersinc.com

Как говорится в сообщении, Николай работает в компании с 2001 года и с тех пор был причастен к транзакциям недвижимости, общая стоимость которой превышает 5 млрд долларов.

Он отвечает за инвестиционную активность Bell Partners в западной части США и отчитывается президенту компании Лили Данн.

Из Беларуси Бочило прибыл в Соединенные Штаты в 1998 году по программе студенческого обмена Future Leaders Exchange scholarship.

Получил MBA от Дарденской школы бизнеса при Университете Вирджинии и степень бакалавра по бизнесу и экономике в  колледже Гринсборо, который он закончил с отличием.

В 2017 году Николай переехал в Сан-Франциско, чтобы открыть на Западном побережье офис Bell Partners.


Сегодня эта компания оперирует в целом по США более чем 58 тысячами объектов недвижимости и за последний отчетный год осуществила сделок на 1,2 млрд долларов, говорится в сообщении.


13:00 13/05/2018






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