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Турция и Азербайджан в июне запустят газопровод в обход России

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак.

По словам министра, в церемонии открытия газопровода примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев. При этом поставки газа начнутся 30 июня.

Проект строительства Трансанатолийского газопровода был запущен в марте 2015 года. По нему планируется поставлять в Западную Европу газ из крупного азербайджанского месторождения «Шах-Дениз-2». TANAP представляет собой целую систему газопроводов от грузинско-турецкой до турецко-греческой границы, а также короткого морского участка. Мощность газопровода общей протяженностью около 1850 километров составит не менее 16 миллиардов кубометров.


Deutsche Welle
11:15 13/05/2018






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