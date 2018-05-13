Одесса-Броды как запасной коридор для поставок нефти в Беларусь

Когда 8 лет назад Россия «прижала» Беларусь с поставками нефти, Минск достаточно быстро нашел новый маршрут поставок альтернативного сырья – через Украину по трубопроводу Одесса-Броды. Можно предположить, что завершение налогового маневра в нефтяной отрасли РФ приблизит реальность такой перспективы.





Белорусы пользовались украинской трубой только тогда, когда их «прижало»





Нефтепровод Одесса-Броды был построен в 2001 году между Одессой на Черном море и городом Броды в Львовской области, где есть стыковка с нефтепроводом «Дружба». В то время эта «труба» рассматривалась как альтернатива российскому транспортному коридору для поставки каспийской нефти в европейские страны. Но из-за отсутствия сырья этот нефтепровод до 2004 года простаивал, а затем использовался российскими компаниями в реверсивном режиме – для транзита нефти в направлении украинского порта «Южный». В 2010 году российские компании прекратили транзит нефти через Украину, и с середины 2010 года нефтепровод Одесса - Броды оставался практически сухим.





Именно в это время у Беларуси возникли проблемы с импортом российской нефти. Чтобы не оставить НПЗ на голодном пайке, А. Лукашенко договорился с венесуэльским лидером Уго Чавесом о поставках венесуэльской нефти Беларусь. А для удешевления логистики Минск предложил Киеву включить «трубу» Одесса-Броды в работу в аверсном режиме. В ноябре 2010 года в ожидании большой нефти из Венесуэлы Беларусь апробировала Одесса-Броды – впервые по этой трубе через «Дружбу» на Мозырский НПЗ было прокачано 80 тыс. тонн нефти. А вслед за этим, с февраля 2011 года, нефтепровод использовался для поставки азербайджанской нефти в Беларусь, которая замещала венесуэльскую в рамках своп-контрактов. Доставка осуществлялась через украинский порт «Южный», а затем по трубопроводу Одесса-Броды и «Дружба» на Мозырский НПЗ.









Похоже, нефтяной конфликт с РФ очень сильно озадачил Минск, коль он всерьез занялся альтернативными поставками. Беларусь гарантировала «Укртранснафте» в 2011-2012 годах транзит по украинскому нефтепроводу 4 млн тонн нефти в год. Это было предусмотрено оглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Беларуси от 12 июля 2010 года Договор был заключен сроком на 2 года с последующей его пролонгацией по соглашению сторон. Заявлялось даже, что контракт может быть продлен, а объемы поставки могут увеличиться до 8 млн тонн в год. При этом был дополнительно подписан договор компенсации качественных потерь, поскольку Белорусская нефтяная компания (БНК) поставляла в «Южный» нефть сорта Azeri Light, а в Мозыре из нефтепровода вытеснялась нефть Urals, которая является более дешевым сортом нефти.





Но в 2011 году вместо 4 млн тонн нефти на Мозырский НПЗ было поставлено 987,3 тыс. тонн. Импортировать больше альтернативной нефти не позволили условия поставки российской нефти, которые, по сути, исключали любую альтернативу. Ведь премия к цене российской нефти, которую в 2011 году платили белорусские НПЗ, рассчитывалась исходя из годового объема поставок в Беларусь 21,7 млн. тонн нефти. Получалось: чем меньше Беларусь импортирует российской нефти, тем более высокую цену платит за сырье. Следует также учитывать, что несмотря на «особые» договоренности с Чавесом, переработки альтернативной нефти для Мозырского НПЗ не могла быть высокорентабельной, даже несмотря на оптимизацию логистики, учитывая технологический уровень НПЗ.





А после того как в декабре 2011 года Беларусь подписала нефтяное соглашение с российскими компаниями, и те возобновили давальческую переработку на белорусских НПЗ в объеме 50% их месячной загрузки, Минск вообще перестал нуждаться в альтернативной нефти.





«Мы благодарны украинским партнерам за то, что совместными усилиями мы смогли обеспечить транспортировку нефти. Однако в настоящее время отечественные заводы полностью загружены за счет поставок российской нефти. Она обходится значительно дешевле», – прямо заявил тогда зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Волков.





Однако слова благодарности в адрес украинской стороны за сотрудничество в «трудное время» не означали, что в этом вопросе поставлена точка. Спор возник из-за долга белорусской стороны «Укртранснафте» за резервирование производственных мощностей в течение 2011-2012 гг. Стороны попытались оперативно урегулировать этот вопрос и даже привлекли для этого независимые аудиторские компании. Но безрезультатно.









Осенью 2017 года Международный арбитражный суд при Белорусской торгово-промышленной палате принял решение взыскать с «Укртранснафты» USD 7,8 млн в пользу БНК. Эта сумма стала результатом взаимозачета требований белорусской стороны за поставку «Укртранснафта» менее качественной нефти и украинской – за нарушение договоренностей о прокачке 4 млн тонн нефти в 2011-2012 гг. Руководство «Укртранснафты» ожидает окончания судебного производства по этому делу до конца 2018 года (компания уже зарезервировала под исполнение решения суда сумму в 220,51 млн гривен).





Время для альтернативы для Минска еще не наступило





Отметим, что в 2016 году Беларусь также была вынуждена снова искать альтернативные источники для загрузки своих НПЗ – после того, как Россия из-за газового спора во втором полугодии урезала Минску поставки нефти по трубопроводам почти на треть. Осенью положение стало критическим для НПЗ. «Это уничтожение наших нефтеперерабатывающих заводов, так как это предприятия непрерывного цикла, которые надо загружать под завязку», – заявил А. Лукашенко. И поручил заняться поиском альтернативной нефти, чтобы не зависеть от одного источника сырья.





У Минска была возможность вернуться к уже апробированному маршруту поставки нефти по Одесса-Броды, – тем более, что технические возможности украинской трубопроводной системы позволяют это сделать.Однако белорусская сторона не использовала этот шанс. И на то есть свои причины.





Во-первых, чтобы организовать поставки нефти в Беларусь по украинской трубе, нужно не только дешевое сырье, какое в свое время предоставил Чавес, но и гарантии оптимальной загрузки трубы в объеме до 4 млн тонн нефти. Таких гарантий украинским партнерам Минск дать не мог. Тем более, что он рассчитывал урегулировать нефтегазовый конфликт с Москвой с выгодой для себя (что. в принципе, получилось – договоренности были заключены в апреле 2017 года). В результате в 2017 году БНК закупила лишь две партии иранской нефти в объеме более 170 тыс. тонн. Первая партия иранской нефти – около 80 тыс. тонн была поставлена на Мозырский НПЗ в начале 2017 года, вторая – на «Нафтан» в конце 2017 года.





Во-вторых, есть еще одна сторона проблемы поставок альтернативной нефти на белорусские НПЗ. Профильные чиновники говорят, что такая нефть технологически прекрасно перерабатывается на белорусских НПЗ. Однако большой вопрос, будет ли ее переработки эффективной, учитывая недостаточно высокий технологический уровень НПЗ и затратный внутренний рынок. «Если бы цены на автомобильное топливо на белорусском рынке был на уровне Украины, белорусские НПЗ могли бы работать и на альтернативной нефти»,– отмечают чиновники.





Если не альтернатива, то реальный козырь для белорусских нефтяников





Необходимость в нефтяной альтернативе может возникнуть у Минска после завершения в России налогового маневра, в результате чего цена на нефть на внутреннем рынке РФ приблизится к мировой (сейчас белорусские НПЗ покупают российскую нефть по цене 80% от мировой цены). Когда наступит это время «Ч», пока неясно. Вот почему белорусские НПЗ торопятся к этому времени завершить масштабные проекты по модернизации (согласно планам, к концу 2019 года), что приблизит их по технологическому уровню к европейским НПЗ. Если к этому времени продажи топлива на внутреннем рынке также станут рентабельными, то, вполне вероятно, что белорусские НПЗ смогут эффективно перерабатывать некоторый объем альтернативной нефти.





Воспользуются ли они этой возможностью – другой вопрос. Следует учитывать, что сейчас оба отечественных НПЗ «сидят» на «трубе», по которой прокачивается российская нефть, что существенно удешевляет логистику доставки сырья. Поэтому и после завершения налогового маневра в РФ белорусские нефтяники будут считать, выгодны ли им поставки альтернативной нефти. Но, в любом случае, даже сама возможность воспользоваться реальной альтернативой дает белорусским нефтяникам козырь на переговорах с российскими нефтяными компаниями по условиям поставки сырья в Беларусь.





Что касается украинского нефтепровода Одесса-Броды, то пока варианты его полной загрузки не просматриваются. По словам украинского эксперта Сергея Куюна, единственный вариант его работы – качать нефть с Черного моря вверх: направо – в Беларусь и налево – в Европу. Что касается возможностей поставок нефти в Европу, то эта работа продолжается, там есть определенные подвижки. В целом этот проект имеет шанс транспортировки азербайджанской, каспийской нефти в Европу. И если трубопровод Одесса-Броды заработает, он всегда сможет подать нефть в Беларусь – если в этом возникнет необходимость.





Украина – перспективный рынок для белорусских нефтяников





В любом случае Украина и сегодня остается не только самым высокомаржинальным рынком для экспорта белорусского топлива, но и страной для реализации других выгодных для Минска проектов в нефтяной сфере.





В частности, мае-июне этого года Белорусское морское пароходство планирует начать речные поставки дизтоплива с Мозырского НПЗ в Украину, Речь идет о двух нефтеналивных судах грузоподъемностью 750 тонн каждое, которые будут доставлены в Киев по Днепру. Сначала компания осуществит одну-две экспериментальные поставки, чтобы определить «узкие места», а затем планирует поставки дважды в месяц с перспективой выхода на 3-3,5 рейса ежемесячно.









Перспективным рынок Украины является и для ПО «Белоруснефть». В Украине газовый сектор Украины сейчас активно развивается благодаря прежде всего принятым под влияние Евросоюза нормативным документам по либерализации рынка газа. В этой сфере появилось много поставщиков, благодаря чему активизировались внутренние добытчики газа. По мнению экспертов, в скором времени газовый рынок в Украине будет таким же высококонкурентным, как и рынок нефтепродуктов. Правительство страны поставило задачу убрать в сфере газа монополию одного поставщика, чтобы и потребитель мог выбирать, с каким поставщиком ему работать.





Поэтому в последние годы «Белоруснефть» активизировала работу в Украине в области геологоразведки и нефтяного сервиса. Этому способствует близость основных производственных объектов компании к границе Украины, что позволяет оперативно направлять оборудование и командировать персонал из белорусского региона. С 2012 года в Украине работает «дочка» Белоруснефти – компания «Сервис Ойл», которая специализируется на бурении и ремонте скважин, проведении операций по гидроразрыву пласта. Эта компания успешно выполнила операции по гидравлическому разрыву пласта для компании «КУБ-ГАЗ» на Ольговском месторождении.





В конце 2016 года «Белоруснефть» приступила к проведению операций по гидроразрыву пласта в Украине в рамках контракта с крупнейшим украинским оператором по добыче природного газа и газового конденсата – компанией «Укргаздобыча». В 2017 году специалисты «Белоруснефти» выполняли в Украине операции по гидроразрыву пласта, оказывали услуги по ремонту скважин, бурению скважин с установки Drillmec. C февраля 2018 года начались работы по строительству скважин с буровой установки Bentec.





В 2019-2020 гг. «Белоруснефть» планирует закупить оборудование премиум-класса, чтобы расширить свои возможности в сфере сервиса на украинском рынке. В частности, как отмечаю специалисты, то, что «Белоруснефть» заработала за 10 лет в России на оказании сервисных услуг, в Украине ей удалось добиться аналогичного результата за 2 года.





Украинский эксперт нефтегазового рынка, генеральный директор компании «Ньюфолк» Андрей Закревский считает, что создание концессии с «Белоруснефтью» ускорит развития нефтегазового Украины. «Считаю, что сейчас для Украины единственный способ быстро развивать свой нефтегазовый потенциал – это создание концессий, в том числе и с компанией «Белоруснефть», которая в Восточной Европе является лучшей и технологически оснащенной сервисной компанией», – подчеркнул А. Закревский на международной конференции «Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы» 10 апреля в Минске.



