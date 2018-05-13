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За что судят директоров в Витебской области

в Витебской области возбуждены уголовные дела сразу против трех руководителей сельхозорганизаций. Задержания произошли в Бешенковичском, Россонском и Ушачском районах. На чем «погорели» чиновники, пишет sb.by.

В конце прошлой недели милиционеры надели наручники на экс-директора одного из сельхозпредприятий Бешенковичского района. На руководящей должности он проработал всего полтора года, но, как выяснили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями, за это время предприимчивый руководитель слил около 5 тонн солярки.

Директор, пользуясь служебным положением, давал указания подчиненным заправлять нерабочую машину и составлять «липовые» документы. И это длилось на протяжении года, — поделился деталями официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Руководитель одного из хозяйств в Россонском районе недавно получил взятку. За вознаграждение он пообещал безработной женщине помочь с трудоустройством. Цена вопроса — бутылка коньяка, 3 палки копченой колбасы и коробка конфет. Виталий Сапроненко конкретизировал, что подношения потянули на общую сумму в 46 рублей. Директора взяли с поличным прямо в административном здании хозяйства.


Еще один громкий случай произошел в Ушачском районе, где также завели уголовное дело на руководителя одного из сельхозпредприятий. Он продал на запчасти комбайн, который был на ходу.


08:51 13/05/2018






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