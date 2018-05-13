Хорватия готовится перейти на евро

Теперь страна готова начать процесс введения евро вместо куны. В правительстве считают, что этот переход принесет государству много долгосрочных преимуществ, и произойдет он относительно быстро и дешево. Основной проблемой переходного периода станет сокращение государственного долга, который в настоящее время немного превышает 80% ВВП. ﻿