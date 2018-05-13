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Новый азотный комплекс даст экономию от $180 миллионов

Информацию об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" озвучил председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Запланирована не только модернизация ОАО "Гродно Азот", но и строительство нового азотного комплекса стоимостью более $1 млрд. "Это не столько создание нового комбината, сколько новые мощности по аммиаку и карбамиду", - отметил Игорь Ляшенко. 


Он подчеркнул, что для создания нового комплекса будет использоваться существующая в Гродно инфраструктура. Это позволит ее эффективно дозагрузить. "К слову, инвесторы, оценивая участие в этом проекте, отмечали, что выгоднее строить на базе существующего предприятия. Это позволит сэкономить более $180 млн за счет уже имеющейся инфраструктуры", - подчеркнул Игорь Ляшенко. 

Председатель концерна "Белнефтехим" рассказал также о порядке выбора инвестора. Сначала будет объявлен конкурс, предложения будут поступать и рассматриваться в течение полугода. Кроме того, процедура подписания контракта с победителем при таких крупных проектах также занимает немалый срок. "Такие проекты просчитываются минимум на полезный срок службы комплекса. 


Для азотного комплекса он сегодня составляет 15-20 лет", - отметил Игорь Ляшенко. По его словам, риски реализации подобных проектов меньше, когда инвестором выступает владелец сырьевого ресурса, в данном случае, природного газа. 


07:47 13/05/2018






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