Сейчас в обществе уже нет доли государства. Акции принадлежат одному юрлицу и огромному числу физлиц — более 1,4 тыс. Среди них есть пять нерезидентов Беларуси. В том числе Денис Серёгин и его партнер по бизнесу Виктор Туревич. В ОАО «Восход» нам отказались сообщить, какова сейчас их доля.





Известно, что на данный момент Серёгин предложил, чтобы ему продали 20 тыс. акций по 6 рублей за штуку. По данным на 2016 год, общее количество акций составляло свыше 315,7 тыс. штук. Получается, что предложение Дениса Серёгина — это продажа более 6% за 120 тыс. белорусских рублей. Сам бизнесмен в телефонном разговоре с нашим корреспондентом не стал раскрывать подробности, но пояснил, что данное предложение — пробный шаг. Предприниматель намерен посмотреть, какова будет реакция. Отвечая на вопрос о том, что он будет делать, если в итоге завладеет большей частью «Восхода», Серёгин сказал, что пока никаких конкретных планов нет. Он добавил, что размещает предложение о покупке акций этого ОАО уже не первый раз.





Его партнер Виктор Туревич не так давно тоже заявил о намерении купить долю в этой сети парикмахерских: 5 тыс. акций по 8 рублей. Таким образом, если учесть данные 2016 года, это доля примерно в 1,6% за 40 тыс. рублей.





Кроме того, в конце 2017 года Туревич и «Восход» заключили договор. Общество передало бизнесмену недвижимость в залог под займ в 1,2 млн белорусских рублей.









В Беларуси ОАО «Восход» — не единственная компания, с которой связаны Серёгин и Туревич. По данным 2016 года, у Виктора Туревича была доля в уставном фонде производителя одежды ОАО «Элема» в 8,72%. Серёгин доли не имел, но входил в наблюдательный совет. Не так давно мы сообщали, что Туревич выставил предложение о покупке еще одной порции акций «Элемы».





В Москве у Серёгина и Туревича есть ряд фирм, среди которых, например, «Бартон Хаус» (85% — Туревич, 15% — Серёгин), «Сретенский бульвар» (90% — Туревич, 10% — Серёгин), «Данка» (90% — Туревич, 10% — Серёгин) и «Либсон» (90% — Туревич, 10% — Серёгин). Основной вид деятельности всех этих юрлиц, если верить данным из российского налогового реестра, — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.