ЕС выделит около 130 тыс. евро на обучение собак
Грантовый контракт по проекту международной технической помощи "Усиление возможностей кинологической службы таможенных ведомств Республики Беларусь и Республики Польша" подписан между Минской центральной таможней и Министерством инвестиций и экономического развития Польши от лица ЕС.
ЕС выделит около 130 тыс. евро на усиление кинологической службы белорусской таможни Грантовый контракт по проекту международной технической помощи "Усиление возможностей кинологической службы таможенных ведомств Республики Беларусь и Республики Польша" подписан между Минской центральной таможней и Министерством инвестиций и экономического развития Польши от лица ЕС. Такая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БЕЛТА.
Ведущим бенефициаром проекта выступает Минская центральная таможня. Проект будет реализован совместно с налоговой администрацией Белостока. Общий вклад ЕС составит около 220 тыс. евро, из которых для Беларуси - около 130 тыс. евро.
Реализация проекта направлена на борьбу с организованной преступностью, недопущение криминальной деятельности и перемещения через границу контрабандных либо ограниченных товаров. Повышение мобильности сотрудников кинологических служб позволит с большей эффективностью осуществлять таможенный контроль, особенно в части перемещения запрещенных товаров. С этой целью будет организовано обучение для сотрудников кинологических служб Беларуси и Польши, а также закуплены специальные транспортные средства для перемещения служебных собак. В настоящее время ведется работа по подготовке документов на регистрацию проекта международной технической помощи, после которой начнется его реализация.
15:16 12/05/2018
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