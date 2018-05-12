«Сырье» аккумуляторного завода нашлось и в Ивацевичах

Чтобы проверить информацию, корреспондент вместе с брестскими блогерами Сергеем Петрухиным и Александром Кабановым посетили бывшее предприятие, теперь арендуемое частниками.

Действительно, через окна в бывшем арматурном цеху видно, что в помещении складированы большие мешки («биг-беги») с серым веществом. Подобное вещество обнаружили просыпанным и на прилегающей территории.





О находке сообщили по телефону председателю Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Тамаре Ялковской, оказалось, что она осведомлена, о том, что тут хранится:

«Я в курсе, но это не отходы, в данном случае это считается сырье. В курсе, это договорные обязательства завода (Белоозерского ООО «Белинвестторг-Сплав», который занимается выплавкой свинца из аккумуляторных батарей, — ПР) и ИП Жукович,» — рассказала Тамара Ялковская.

Подобные мешки были найдены недавно на складе «Мостоотряда № 58» в Бресте. После скандала в прессе их оттуда вывезли обратно на предприятие ООО «Белинвестторг-Сплав».

Пресс-служба «Бит-Сплава» поясняла тогда, что в данных мешках находится «Полиэтилен вторичный», получаемый при разделке отработанных аккумуляторных батарей и определен как продукт ТУ BY 290498585.004-2015. На заводе пояснили, что этот продукт применяется для дальнейшей переработки.

Однако, как сообщили в Минприроды, проверка выявила, что в обнаруженных полимерных материалах содержится свинец, и земельный участок, примыкающий к входу в здание склада загрязнен свинцом.

Выходит, что и «полиэтилен вторичный», рассыпанный на прилегающей к складу в Ивацевичах территории, также загрязняет земельный участок?









Чтобы выяснить данный вопрос, а также узнать дальнейшую судьбу этих отходов, мы пытались связаться с руководителем Ивацевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Станиславом Матиевским, однако комментария пока добиться не удалось.



