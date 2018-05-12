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Отказ от санкций в виде лишения свободы. Совмин предлагает изменить наказания за экономические преступления

Совет Министров направил в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь законопроект с нормами по корректировке «наркотической» статьи 328 Уголовного кодекса. Но что именно хотят «корректировать пока не ясно.

Зато, как пишет БелТА, выяснилось, что этот же законопроект предусматривает существенную корректировку Уголовного кодекса и по экономическим составам преступлений. И уже есть подробности: чиновники предлагают отказ от назначения наказания в виде лишения свободы, минимизацию количества деяний с формальными составами преступления.

То есть теперь будет предусматриваться ответственность только при условии причинения ущерба, а размер крупного и особо крупного ущерба, которые влекут уголовную ответственность, существенно увеличивается.

Kyky.org
14:04 12/05/2018






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