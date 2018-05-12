Зато, как пишет БелТА , выяснилось, что этот же законопроект предусматривает существенную корректировку Уголовного кодекса и по экономическим составам преступлений. И уже есть подробности: чиновники предлагают отказ от назначения наказания в виде лишения свободы, минимизацию количества деяний с формальными составами преступления.





То есть теперь будет предусматриваться ответственность только при условии причинения ущерба, а размер крупного и особо крупного ущерба, которые влекут уголовную ответственность, существенно увеличивается.