В суде Ленинского района Минска под председательствованием судьи Валентины Бортник и гособвинителя Великого продолжается суд над бывшим руководителем австрийской компанией ATEC Trading GmbH Александром Муравьевым, который обвиняется по статье 234 части 2 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Судебное заседание 11 мая проведено стахановскими темпами. Александр Муравьев заявил ходатайство об отводе судьи Ленинского районного суда Минска Валентины Бортник, которая не давала возможности обвиняемому зачитывать материалы дела 10 тома. Мотивировка – «отказ судьи в законном праве обвиняемого представлять все доказательства своей невиновности», «отказ судьи в праве обвиняемого опровергать обвинение», «отказ судьи в праве обвиняемого сообщать иные обстоятельства дела» «неоднократные отказы судьи в ходатайствах о вызове свидетелей, приобщение документов к материалам дела».

Судья Бортник не нашла оснований для удовлетворения ходатайства, после чего и вынесла первое за этот день предупреждение Муравьеву и фактически запретила зачитывать материл дела — обвинительный приговор суда Фрунзенского района в отношении А.Муравьева.

Опасаясь, что основанием для нового приговора послужит прошлогоднее судебное решение, обвиняемый вынужденно согласился давать показания в суде, от дачи которых до этого отказывался. Для дачи своих показаний Александр Муравьев взял за основу материал из уголовного дела — тот самый приговор, против оглашения которого так настойчиво выступал высокий суд.





И тут замечания посыпались как из рога изобилия. Получив два предупреждения, обвиняемый снова заявляет отвод судье, который судья Бортник предсказуемо отклоняет и предупреждает обвиняемого о недопустимости злоупотреблением правами, правда, не поясняя, в чем конкретно это злоупотребление выражается. Обстановка в зале немного утихает после заявления Александра Муравьева, что в случае его удаления, он отказывается от услуг адвоката, родственники поддерживают его решение, пишет belprauda.org

Александр Муравьев продолжает: «0.0000013% – акции Мингорисполк а, в ОАО «Мото Вело». Именно с такой процентной долей Мингорисполком назначил Мороза на должность генерального директора. С 29 апреля 2015 года акционером с такой долей фактически управляется предприятие». До перерыва обвиняемый успел рассказать о решении Верховного суда Австрии, об отказе в правовой помощи по делу Александра Мороза на основании отсутствия договора о правовой помощи между Беларусью и Австрией. Фактически это решение делает все материалы дела из Австрии недопустимыми доказательствами при рассмотрении уголовного дела.









В 14 часов судебное заседание не возобновляется: судья Бортник вместе с прокурором Великим опоздали с началом заседания практически на полтора часа.

Александр Муравьев продолжил. Общая задолженность беларуских предприятий перед австрийской компанией ATEC Trading GmbH составляла около 8 миллионов долларов. После заявления Александра Муравьева, что ему дали 11 лет, оставив в обвинении только ту часть, по которой «Спецавто» – должник, а кредитора – ATEC Trading GmbH выкинули, замечания от судьи возобновились в прежнем темпе. За несколько минут Александр Муравьев получает от судьи Бортник третье и четвертое замечание, предупреждение и снова замечание. После фразы «Вы меня перебиваете и не даете давать показания» Муравьев получает шестое «замечание за цитирование материалов дела». Со стороны Муравьева следует очередной отвод судье и очередной отказ.

Обвиняемый рассуждает, в чем заключался его корыстный умысел: «По версии следствия, я вложил около 100 миллионов евро на протяжении нескольких лет, что бы заработать 10 тысяч».

Вероятно, математические выкладки не понравились судье Бортник, и она на месте выносит постановление «в связи с неподчинением председательствующему удалить обвиняемого из зала судебного заседания». Александр Муравьев повторяет свое заявление об отказе от услуг защитника.

Вслед за обвиняемым из зала удалили его родственников, подтвердивших отказ от адвоката. Однако когда адвокат Крючков попытался взять самоотвод, судья вместе с прокурором запрещают ему покидать зал.

После вывода из зала Александра Муравьева судья продолжает зачитывать материалы дела. Так как суд очень спешит, адвокату постоянно приходится напоминать о документах, пропущенных судом. Судья Бортник пытается проскочить 12 том, однако адвокат воспользовался своим правом и начинает выборочно оглашать материалы. Оказывается, что том не пронумерован, что затрудняет работу. После изучения всех материалов и доказательств, адвокат в третий раз ходатайствует о приобщении к материалам дела экономической экспертизы ATEC Trading GmbH. И в этот раз успешно. Судья соглашается, несмотря на возражения прокурора. Однако по ходатайствам это была последняя победа адвоката. Все остальные документы суд отклоняет, в том числе право Муравьева на возражения остается без внимания.

Неожиданно для адвоката и слушателей суд переходит к прениям. Государственный обвинитель достаточно краток. Как и опасался Александр Муравьев, практически все обвинение выстроено на прошлогоднем приговоре суда Фрунзенского района Минска. Впрочем, аргументация прокуратуры очень слаба, и построена в основном на домыслах. Ни одного факта, доказательства виновности Муравьева, в своей сбивчивой речи прокурор Великий не привел. Он попросил суд признать Александра Муравьева виновным по части 2 статьи 243 и наказать в пределах санкции в виде лишении свободы на срок 3 года колонии усиленного режима. Путем поглощения общее наказание для Муравьева фактически остается прежним — 11 лет колонии усиленного режима, с конфискацией имущества и запретом на 5 лет занимать руководящие должности.





Хотя защитник Муравьева не был готов к прениям, в отличие от государственного обвинителя, закончившего минут за 15, адвокату потребовалось более 3 часов на доказательства невиновности обвиняемого. В 12 томах уголовного дела следствие собрало достаточно материалов для защиты Александра Муравьева, но очень мало — для обвинения.

Несмотря на то, что защитник просил перерыв для подготовки, обращал внимание суда на позднее время, судья Бортник просто игнорировала все доводы адвоката. Суд закончился в 21.10 вечера.









На следующем заседании, запланированном на вторник, Александр Муравьев должен выступить с последним словом. Если, конечно, судья его не удалит …