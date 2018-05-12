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Большинство стройорганизаций ежемесячно нарушали сроки выплаты зарплат

В Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) заявляют о проблемах с выплатами заработной платы в строительных организациях республики.

"Большинство строительных организаций страны в прошлом году ежемесячно нарушали сроки выплаты заработной платы", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ФПБ по итогам прошедшего заседания президиума Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.

По информации федерации, средняя заработная плата по стройотрасли за 2017 год составила Br779 рублей, что н Br60 больше, чем в 2016 году, "однако эта цифра лишь незначительно приблизилась к норме, заложенной в тарифном соглашении".


При этом, продолжили в ФПБ,  во многих строительных организациях заработок не только не вырос, но и уменьшился.

Кроме того, подчеркнули в федерации, некоторые предприятия выплачивали зарплату всего раз в месяц – и только после 25-го числа.

Как отметил в ходе заседания председатель отраслевого профсоюза Николай Бунас, "чтобы расплатиться с сотрудниками, ряд нанимателей были вынуждены брать банковские кредиты".

"Для многих же организаций выплата заработной платы и осуществление нормальной деятельности были осложнены тем, что их счета находились под арестом. Основная причина такого положения дел – несвоевременный расчет заказчиков за выполненный объем строительно-монтажных работ",  - добавил Н.Бунас.

По информации ФПБ, на 1 января 2018 года просроченная дебиторская задолженность по всем стройорганизациям коммунальной и республиканской формы собственности составила более Br330 млн.

Кроме того, в федерации заявили о завуалированных сокращениях работников в стройотрасли.  "Было выявлено, что в прошлом году около 10 тыс. человек трудились в сокращенном режиме рабочего времени. Многие организации "грешили" завуалированным сокращением: изначально переводили людей на 0,5-0,25 ставки, из-за чего специалисты сами принимали решение уволиться", - констатировали там, пишет Интерфакс.

При этом, отметили в ФПБ, только за 2 последних года численность работников по организациям Минстройархитектуры сократилась на 30 тыс. человек, практически такой же минус у строительных предприятий коммунальной формы собственности.


"Непростое экономическое положение – отсутствие чистой и нераспределенной прибыли, остатка фонда потребления – привело к тому, что предприятия потеряли возможность производить социальные выплаты по коллективным договорам", - добавили в федерации.


10:31 12/05/2018






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