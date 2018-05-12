Такого не наблюдалось даже в кризисные 2015 и 2016 годы.





Индекс без учета сезонности вырос, но намного меньше, чем в прошлые годы: до 5,7% с 4,6% в марте. В то же время, индекс с учетом сезонности сократился до 0,7% с 4,3% в марте. Это указывает на возможный спад в белорусской экономике в ближайшие месяцы, сообщает select.by.





Ухудшение было вызвано, главным образом, изменением настроений в белорусской промышленности, где сезонно сглаженный индекс сократился до 2,6% с 8,6% в марте, а индекс без учета сезонности снизился до 7,5% с 10,3%. Ухудшились ожидания в отношении объема производства, а также оценка спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Баланс ответов в отношении объема производства сократился до 27,2% с 30,7% в марте. То есть, предприятия большей частью еще ожидают увеличения производства, но число таких предприятий сократилось.









В то же время, баланс ответов по изменению заказов на внутреннем рынке сократился до минус 2,6% с плюс 0,2% в марте. А баланс ответов по изменению спроса на внешнем рынке снизился до минус 3,3% с минус 0,5%. Ухудшение оценки спроса, возможно, связано с мерами, которые принимает правительство России в отношении ограничения импорта белорусских молочных продуктов.





Однако в торговле оптимизм в апреле увеличился. Индекс экономических настроений в ней вырос в апреле до 7,4% с 1,9% в марте. Улучшились настроения в отношении изменения товарооборота, где баланс ответов в апреле составил минус 5,5% против минус 15,6% в марте.





Резко улучшились в апреле настроения на транспорте, где индекс экономических настроений перешел в положительную область и составил 5,6% против минус 2,3% в марте. Особенно выросли ожидания в отношении спроса: баланс ответов по данном вопросу вырос до 25,8% с 20,9%. В то же время, сезонно сглаженный индекс экономических настроений на транспорте сократился в апреле до минус 5,4% с минус 1,4% в марте. Это также указывает на перспективу экономического спада в экономике РБ.



