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Третий год белорусы продают валюту, в том числе накопленные депозиты

В апреле увеличили чистую продажу наличной валюты до 200 млн долларов.


Двадцать седьмой месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты, причем в апреле чистая продажа выросла на 10% к марту и  более чем в два раза — к январю, составив, согласно материалам Нацбанка, 198,9 млн долларов.


Рост чистой продажи произошел за счет увеличения продажи валюты на 3,1% к марту, до 633 млн долларов, покупка валюты выросла на 0,2%, до 434,1 млн долларов.

За четыре месяца нынешнего года белорусы сдали 629,2 млн долларов чистыми, за весь прошлый год — 2,2 млрд долларов, в 2016 году чистая продажа составила 2,4 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования в январе−апреле были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 347,5 млн долларов).

В течение 2017 года отмечалось постепенное ускорение роста реальной зарплаты, что, по оценкам экспертов, оказывает давление на валютный рынок и может оказывать давление на инфляционные процессы.

Напомним, средняя зарплата в декабре прошлого резко выросла и составила 995,3 рубля. В начале года произошел ожидаемый откат, средняя зарплата в январе упала до 859 рублей, в марте она вышла на 927 рублей.


Уже третий год граждане продают валюту, в том числе накопленные депозиты, стремясь сохранить потребление при снижении уровня доходов. Эксперты прогнозируют, что в нынешнем году тенденция сохранится, хотя объемы продажи могут снизиться.


tut.by
08:27 12/05/2018






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