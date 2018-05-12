Романчук: Беларусь – страна победившего Левиафана

Один из самых лучших показателей гуманности и т. н. социальной ориентации экономики – зарплата. Аналитики из investorschool.ru сравнили среднюю «чистую» зарплату, т. е. после уплаты налогов, в 157 странах мира по итогам 2017 года. На первом месте – Швейцария - $3855 в месяц, следом идут Норвегия - $3781, Люксембург - $3565, Швеция - $3352 и Кувейт - $3211.





Беларусь заняла 106-ое место с показателем $375. Это в 10,3 раза меньше, чем у лидера. «Чистая» зарплата в Беларуси в 8,3 раза меньше, чем в США ($3120) и в 7,9 раз меньше, чем в Германии ($2958).





В Топ-50 стран мира (за исключением богатых нефтью и газом стран) нет ни одной страны, которая работает в режиме модели Совок/Госплан, которая делает ставку на торговый протекционизм, государственную собственность и инвестиции, «ручное» регулирование цен. Среди стран высокой зарплатой нет тех, кто практикует конфискации, преследует на т. н. лжепредпринимательство и устанавливает пени в сотни раз больше штрафа.





Из бывших соцстран самая высокая «чистая» зарплата в 2017г. была в Чехии (42-ое место) - $980 (в Беларуси в 2,6 раза меньше), в Эстонии (43-е место) - $978 (у нас в 2,6 раз меньше), Польша (51-ое место) - $798 (у нас в 2,1 раз меньше), Литва (67-ое место) - $630 (у нас на 40,5% меньше) Латвия (68-ое место) - $622 (у нас на 39,7% меньше), Россия (69-ое место) - $615 (у нас на 39% меньше). Внимание, в Молдове (76-ое место) «чистая» зарплата составила $560, у нас на 33% меньше). Беларусь отстаёт от Казахстана ($480) на 21,9%. Поразительно то, что даже в Армении (104-ое место), которая в Беларуси воспринимается, как бедная страна, средняя «чистая» зарплата в 2017г. составила $378 а у Беларуси - $375. Вот наше зарплатное окружение. Гватемала (105-ое место) - $376, Шри-Ланка (107-ое) - $360, Эквадор (108-ое место) - $357, Сальвадор (109-ое) - $330 и Туркменистан (110-ое место) - $320. Слабым утешением является то, что Украина оказалась на 125-м месте с показателем $168. Это в 2,2 раза меньше, чем в Беларуси.









Чтобы попасть в Топ-50 стран мира по уровню «чистой» зарплаты, нужно иметь, как минимум, $800 «чистыми» в месяц. Зарплата в $1450 позволяет войти в Топ-30 стран мира.





В 2017г. Беларусь по объёму ВВП оказалась на 80-м месте в мире, по ВВП на душу населения оказалась на 88-м месте в мире. А вот по «чистой» зарплате – на 106-м. Беларусь – страна победившего Левиафана. Он оправдывает свой размер необходимостью обеспечить высокий уровень социальной защиты, бесплатность услуг образования и здравоохранения, доступность жилищно-коммунальных и транспортных услуг. За словоблудием скрывает рькая правда. Беларусы живут весьма скромно, платя за тысячи товаров и услуг иногда в 2 – 3 раза больше, чем если бы в нашей стране были мировые цены. Чем дольше мы будем цепляться за Совок/Госплан, тем глубже будем падать в бездну социальной прокажённости. И хватит сравнивать себя с Германией, Швецией или Австрией. Наш ряд по уровню зарплаты – это Армения, Гватемала, Шри-Ланка и Эквадор. Так, что дорогие эквадорцы и шриланкийцы, ой, извините, беларусы, вот куда нас завели наши «социально ориентированные» власти. Может, наконец, полюбим свободу, а не Левиафана?



