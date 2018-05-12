Уживутся ли японцы и китайцы в «Великом камне»?
Японский бизнес заинтересован в реализации проектов на территории "Великого камня" и японо-белорусской промышленной зоны на Могилевщине, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин в интервью телеканалу ОНТ, сообщает БЕЛТА.
Презентация белорусского инвестиционного потенциала состоялась во время первого белорусско-японского экономического форума, который проходил в Японии 9-11 мая.
"Белорусская делегация провела большую работу на региональном уровне. Состоялись встречи с губернатором префектуры Канагава. Также участники форума посетили ряд ведущих японских предприятий, которые заинтересованы в реализации различных проектов на территории нашей страны. В частности, рассматривались возможности использования площадки "Великого камня", а также японо-белорусской промышленной зоны, которую планируется создать на Могилевщине", - сказал Руслан Есин.
07:30 12/05/2018
Загрузка...