Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Уживутся ли японцы и китайцы в «Великом камне»?

Японский бизнес заинтересован в реализации проектов на территории "Великого камня" и японо-белорусской промышленной зоны на Могилевщине, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин в интервью телеканалу ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Презентация белорусского инвестиционного потенциала состоялась во время первого белорусско-японского экономического форума, который проходил в Японии 9-11 мая. 

"Белорусская делегация провела большую работу на региональном уровне. Состоялись встречи с губернатором префектуры Канагава. Также участники форума посетили ряд ведущих японских предприятий, которые заинтересованы в реализации различных проектов на территории нашей страны. В частности, рассматривались возможности использования площадки "Великого камня", а также японо-белорусской промышленной зоны, которую планируется создать на Могилевщине", - сказал Руслан Есин.
07:30 12/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё