Уживутся ли японцы и китайцы в «Великом камне»?

Презентация белорусского инвестиционного потенциала состоялась во время первого белорусско-японского экономического форума, который проходил в Японии 9-11 мая.





"Белорусская делегация провела большую работу на региональном уровне. Состоялись встречи с губернатором префектуры Канагава. Также участники форума посетили ряд ведущих японских предприятий, которые заинтересованы в реализации различных проектов на территории нашей страны. В частности, рассматривались возможности использования площадки "Великого камня", а также японо-белорусской промышленной зоны, которую планируется создать на Могилевщине", - сказал Руслан Есин.