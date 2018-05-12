Руководитель инспекторов МАГАТЭ подал в отставку

Об этом сообщает ТАСС. Причины ухода Теро Варьйоранты с поста главы Департамента гарантий Секретариата МАГАТЭ не озвучиваются.





Исполняющим обязанности заместителя генерального директора МАГАТЭ и главы Департамента гарантий секретариата МАГАТЭ назначен исполняющий обязанности главы управления проверки по Ирану Массимо Апаро.



