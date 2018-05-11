"Молочный Мир" пожаловался в Россельхознадзор на подделки своего масла
"Молочный Мир" регулярно получает жалобы от потребителей на плохое качество продукции, что говорит о фактах изготовления в РФ под видом бренда контрафакта.
Белорусское ОАО "Молочный Мир" направило в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) жалобу на реализацию в Москве поддельного масла, сообщил в пятницу Россельхознадзор, передает Sputnik.
"Поступило письмо от белорусского производителя молочной продукции ОАО "Молочный Мир", в котором предприятие сообщило о реализации на территории России фальсифицированного сливочного масла под видом бренда данной компании", – говорится в сообщении российского ведомства.
Сливочное масло "Белорусское" было обнаружено 9 февраля в торговом павильоне в Москве: на нем был указан производитель – "Молочный Мир" и дополнительная информация о брянском ООО "Белторг", к которому белорусский завод не имеет никакого отношения.
Образец масла проверили в лаборатории Гродненского центра стандартизации, метрологии и сертификации, где в продукте нашли растительные жиры.
По информации Россельхознадзора, "Молочный Мир" регулярно получает жалобы от потребителей на плохое качество продукции, что говорит о фактах изготовления в РФ под видом бренда контрафакта.
Служба уже направила в Роспотребнадзора обращение с просьбой провести проверку ООО "Белторг".
21:36 11/05/2018
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