"Поступило письмо от белорусского производителя молочной продукции ОАО "Молочный Мир", в котором предприятие сообщило о реализации на территории России фальсифицированного сливочного масла под видом бренда данной компании", – говорится в сообщении российского ведомства.





Сливочное масло "Белорусское" было обнаружено 9 февраля в торговом павильоне в Москве: на нем был указан производитель – "Молочный Мир" и дополнительная информация о брянском ООО "Белторг", к которому белорусский завод не имеет никакого отношения.









Образец масла проверили в лаборатории Гродненского центра стандартизации, метрологии и сертификации, где в продукте нашли растительные жиры.





По информации Россельхознадзора, "Молочный Мир" регулярно получает жалобы от потребителей на плохое качество продукции, что говорит о фактах изготовления в РФ под видом бренда контрафакта.





Служба уже направила в Роспотребнадзора обращение с просьбой провести проверку ООО "Белторг".