По материалам дела, с 2011-го по 2016 год группа из 14 человек помогла 36 предприятиям уклониться от уплаты налогов на общую сумму 3,7 миллиона рублей. Для этого занижалась налоговая база, а в декларации вносились ложные сведения.





«С использованием печатей и реквизитов подконтрольных лжепредпринимательских структур изготавливались подложные документы о якобы поставленных автозапчастях, канцелярских принадлежностях, продуктах питания и других товарно-материальных ценностях», — рассказала официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.





Трое из обвиняемых для получения незаконной прибыли зарегистрировали юрлица, хотя заниматься предпринимательством не планировали. Это повлекло причинение ущерба государству еще на 910 тысяч рублей.





Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов) и ч. 2 ст. 234 УК (Лжепредпринимательство). В ходе расследования они уже возместили в бюджет более 2,7 миллиона рублей. На имущество обвиняемых (квартиры, автомобили) наложен арест.





Параллельно с этим делом УСК закончило расследование 36 уголовных дел в отношении «клиентов» преступной группы.



