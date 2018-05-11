Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

12 мая в Беларуси в восьмой раз за год дорожает бензин

С 12 мая в Беларуси на 1 копейку повышаются цены на дизельное топливо и автомобильный бензин, сообщает пресс-служба "Белнефтехима".

1 литр бензина АИ-92 будет стоить 1 рубль 28 копеек, АИ-95 — 1 рубль 36 капекек, АИ-98 — 1 рубль 57 копеек, ДТ — 1 рубль 36 копеек.

Это восьмое подорожание с начала года. Перед этим бензин дорожал 14 апреля. Тогда подорожание также составило 1 копейку.

А дизельное топливо 27 апреля на 1 копейку дешевело.

15:47 11/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Артем Агафонов
Чиновники усомнились в языковом референдуме?
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё