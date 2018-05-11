12 мая в Беларуси в восьмой раз за год дорожает бензин

1 литр бензина АИ-92 будет стоить 1 рубль 28 копеек, АИ-95 — 1 рубль 36 капекек, АИ-98 — 1 рубль 57 копеек, ДТ — 1 рубль 36 копеек.





Это восьмое подорожание с начала года. Перед этим бензин дорожал 14 апреля. Тогда подорожание также составило 1 копейку.





А дизельное топливо 27 апреля на 1 копейку дешевело.