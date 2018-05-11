В апреле подешевели ритуальные услуги и огурцы

В группе продуктов питания больше всего подешевели свежие огурцы (на 14,5%), сладкий перец (10,3%), бананы (8,3%). Также снизилась стоимость гречневой крупы (3,7%) и винограда (2,1%).





Подорожание коснулось свежих помидоров (на 16,3%), свеклы (15%), моркови (14,6%), белокочанной капусты (12,8%), яблоков (7,5%) и картофеля (5,2%).





Пообедать в столовой и ресторане стало немного дороже - на 1% и 1,2% соответственно.





Среди непродовольственных товаров больше всего снизилась стоимость на многие позиции одежды и обуви, на 0,3% подешевела галантерея. Стоимость товаров бытовой химии уменьшилась на 0,9%. Немного выросли цены на мебель - на 0,5%.





В апреле подешевели ритуальные услуги - на 7,1%, услуги банков - на 1,3%, бытовые услуги - на 1,1%. В то же время выросла стоимость услуг железнодорожного транспорта международного сообщения - на 23,9%, междугородные и международные звонки - на 3,6%, интернет - на 3,4%.





Ранее сообщалось, что инфляция в нашей стране в апреле составила 0,3%. Продовольственные товары в прошлом месяце выросли в цене на 0,4% по сравнению с мартом 2018 года и на 4,2% по сравнению с апрелем предыдущего года. Непродовольственные товары подорожали на 0,01% по сравнению с мартом 2018 года и на 2,5% по сравнению с апрелем 2017 года. Индекс цен и тарифов на платные услуги в прошлом месяце оказался 100,5% к марту этого года и 110,3% к апрелю предыдущего года.