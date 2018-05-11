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За деньги ЕС усилят кинологическую службу белорусской таможни

Грантовый контракт по проекту международной технической помощи "Усиление возможностей кинологической службы таможенных ведомств Республики Беларусь и Республики Польша" подписан между Минской центральной таможней и Министерством инвестиций и экономического развития Польши от лица ЕС.

Ведущим бенефициаром проекта выступает Минская центральная таможня, передает БЕЛТА.

Проект будет реализован совместно с налоговой администрацией Белостока. Общий вклад ЕС составит около 220 тыс. евро, из которых для Беларуси - около 130 тыс. евро. 

Реализация проекта направлена на борьбу с организованной преступностью, недопущение криминальной деятельности и перемещения через границу контрабандных либо ограниченных товаров. Повышение мобильности сотрудников кинологических служб позволит с большей эффективностью осуществлять таможенный контроль, особенно в части перемещения запрещенных товаров. 

С этой целью будет организовано обучение для сотрудников кинологических служб Беларуси и Польши, а также закуплены специальные транспортные средства для перемещения служебных собак.

В настоящее время ведется работа по подготовке документов на регистрацию проекта международной технической помощи, после которой начнется его реализация.

11:29 11/05/2018






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