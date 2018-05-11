В Украине выпустили монету "Копание картофеля"
Памятная монета "Копание картофеля", которую введут в оборот 22 мая, посвящена "земле-кормилице" и раскрытию "украинского архетипа".
Монета выполнена тиражом 4 тыс. экземпляров. Масса драгметалла – 31,1 грамма.
В Нацбанке Украины рассказали, что монета посвящена "раскрытию в художественно-образной манере иронического наива образов украинского архетипа".
"Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинцев – земля-кормилица", – говорится в сообщении.
На аверсе монеты изображено стилизованное древо жизни, на реверсе – стилизованные изображения копающих картофель мужчины и женщины.
09:43 11/05/2018
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