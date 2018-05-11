В Украине выпустили монету "Копание картофеля"

Монета выполнена тиражом 4 тыс. экземпляров. Масса драгметалла – 31,1 грамма.





В Нацбанке Украины рассказали, что монета посвящена "раскрытию в художественно-образной манере иронического наива образов украинского архетипа".









"Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинцев – земля-кормилица", – говорится в сообщении.





На аверсе монеты изображено стилизованное древо жизни, на реверсе – стилизованные изображения копающих картофель мужчины и женщины.