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В Украине выпустили монету "Копание картофеля"

Памятная монета "Копание картофеля", которую введут в оборот 22 мая, посвящена "земле-кормилице" и раскрытию "украинского архетипа".

Монета выполнена тиражом 4 тыс. экземпляров. Масса драгметалла – 31,1 грамма.

В Нацбанке Украины рассказали, что монета посвящена "раскрытию в художественно-образной манере иронического наива образов украинского архетипа".


"Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинцев – земля-кормилица", – говорится в сообщении.

На аверсе монеты изображено стилизованное древо жизни, на реверсе – стилизованные изображения копающих картофель мужчины и женщины.

09:43 11/05/2018






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