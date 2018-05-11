Экспорт вооружения: Беларуси ставит на инновации

Согласно данным, которые привел зампред Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус на коллегии ведомства, посвященной итогам работы в I квартале 2018 года, экспорт товаров и услуг предприятий Госкомвоенпрома в январе-марте текущего года составил 146,9 % к аналогичному периоду прошлого года. Что на 38,8% выше запланированного показателя.





Достигнут не только высокий темп роста объемов экспорта, но и обеспечено положительное сальдо внешней торговли.





За первые три месяца 2018 года организациями Госкомвоенпрома произведено промышленной продукции (в фактических ценах) на 325,9 млн. рублей, что составило 131% к аналогичному периоду 2018 года. Плановый показатель превышен на 10,7%.





Рентабельность продаж по организациям промышленности, входящим в систему Госкомвоенпрома, по итогам I квартала составила 25,7% при запланированном уровне 9,3%.





Чистая прибыль организаций Госкомвоенпрома за январь-март 2018 года составила 79,7 млн. рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года — 124,4 %. Что в 4,2 раза выше запланированного уровня.





Есть достаточно оснований предполагать, что столь резкий рост денежных поступлений от экспорта и доходности внешнеэкономической деятельности в первые три месяца текущего года является результатом реализации контрактов на поставку современных высокотехнологичных (и как следствие дорогих) вооружений. Таких, например, как тяжелая реактивная система залпового огня РСЗО «Полонез»





РСЗО «Полонез» совмещает в себе боевые свойства оперативно-тактических комплексов (ОТРК) и тяжелых реактивных систем залпового огня. Предлагаемая к экспорту версия системы «Полонез» имеет 8 управляемых ракет, каждая из которых может наводится на отдельную цепь и поражать ее на расстоянии 200-300 км.





О том, что в 2018 году Республика Беларусь планирует приступить к выполнению первого экспортного контракта на поставку десяти таких РСЗО, сообщили 18 апреля многие СМИ со ссылкой на издание «Коммерсант».





Что, впрочем, не стало особой неожиданностью для белорусских экспертов: по информации Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), еще в 2016 году Азербайджан и Беларусь договорились о поставках Баку неких вооружения на сумму 165 млн долларов. Уже тогда аналитики высказали мнение, что эта сумма — аванс в счет будущих поставок «Полонезов».





По данным близкого к министерству обороны Беларуси источника «Коммерсанта», первый твердый контракт предполагает передачу Азербайджану десяти комплектов РСЗО (в перечень поставки входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.).





На момент публикации юридическое оформление сделки находилось на финальной стадии, а заказчик завершал решение своих финансовых вопросов. Причем речь идет не о кредите, а об оплате реальными деньгами. И хотя напрямую страна заказавшая «Полонезы» официально белорусской стороной не называется, представители российской оборонной промышленности дали понять, что речь идет об Азербайджане.





И судя по всему, следующего заказчика долго ждать не придется. 2 мая в министерстве обороны РБ сообщили, о проведении со 2 по 4 мая на полигоне Сары-Шаган в Казахстане совместного белорусско-казахстанского командно-штабное учения ракетных войск и артиллерии с боевыми пусками.





К участию в учении привлекались воинские части и подразделения тактических ракетных комплексов «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Полонез», другие армейские формирования, а также представители организаций вооруженных Сил.





В ходе учения отрабатывалась подготовка и управление боевыми действиями ракетных воинских частей, нанесение одиночных и групповых ракетных ударов на предельных дальностях пусков систем с доразведкой объектов поражения, «практическое подтверждение боевых характеристик ракетных комплексов».





Рискнем предположить, что практическое подтверждение боевых характеристик ракетных комплексов касалось, прежде всего, РСЗО «Полонез». Так как старая советская «Точка-У» известна всему миру «вдоль и поперек». И понадобилось такое подтверждение потенциальному клиенту в лице Минобороны Казахстана.





Напомним, что военно-техническое сотрудничество Астаны и Минска имеет уже достаточно длительную положительную историю. Наиболее известными эпизодами которой стала глубокая модернизация на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах казахских истребителей Су-27 и штурмовиков Су-25.





В контексте вышеизложенного, уместно будет отметить, что рост экспорта продукции отечественного ВПК уже стал устойчивым трендом.





31 января на заседании коллегии Государственного военно-промышленного комитета РБ председатель ведомства Госкомвоенпрома Олег Двигалев отчитался об итогах работы предприятий белорусского оборонного сектора в 2017 году. За отчетный период объем производства вырос на 25%. На 15%, до более чем одного миллиарда долларов, возросла сумма белорусского экспорта вооружений.









По словам О. Двигалева, сегодня белорусская продукция военного и двойного назначения поставляется в 69 стран мира. Основными покупателями изделий оборонного сектора нашей экономики являются Азербайджан, Йемен, Казахстан, ОАЭ, Сирия, Судан, Уганда и Эритрея. Она также экспортировалась в Армению, Джибути, Кот-д`Ивуар, Кубу, Нигерию, Польшу, Словакию и Туркменистан.





По мнению председателя Госкомвоенпрома, успех этот не остался без внимания ведущих мировых компаний отслеживающих конъюнктуру на международных рынках вооружений. Согласно их данных, сегодня Республика Беларусь входит в двадцатку ведущих мировых экспортеров военного имущества и услуг.





По данным SIPRI, за 2004-2011 годы наша страна экспортировала военной техники и вооружений на сумму свыше 550 млн. долларов. А за период 2012-2016 годов — еще на 625 млн. долларов. Это только с учетом, так называемых, летальных видов оружия (артиллерийских и ракетных систем, танков, бронетехники и боевых самолетов).





Между тем, еще два десятка лет назад достижение такого результата представлялось маловероятным. Это притом, что в советские времена в Белорусской ССР на оборону трудились около 120 предприятий и организаций, в том числе 15 НИИ и КБ.





Правда, ввиду пограничного положения, на территории БССР, как правило, не размещались производства по выпуску готовых систем вооружений. В основном предприятия белорусской «оборонки» специализировались на изготовлении полуфабрикатов, комплектующих изделий и подсистем.





После распада Советского Союза руководству Беларуси удалось сохранить основное ядро предприятий и организаций оборонного сектора страны, наладить производственную кооперацию между ними и изыскать источники финансирования. А также поддержать вновь родившийся отечественный ВПК внутренним военным заказом.





В следствие чего «осколки» советской «оборонки» были трансформированы в научно-производственный комплекс, ориентированный на развитие ряда перспективных технологий военного и двойного назначения. Прежде всего в области информатики, радиоэлектроники, телекоммуникации, автоматизированных систем управления, электронно-оптических систем и приборостроения.





Однако до определенного момента большую часть экспорта белорусского ВПК составляли боевая техника и вооружение советских времен из запасов бывшего Белорусского военного округа. И, соответственно, программы по их ремонту и модернизации.





Что касается современных готовых вооружений и боевой техники собственной разработки, то их удельный вес в экспортных поставках белорусского военпрома еще недавно был относительно невелик. Желание изменить ситуацию заставило военно-политическое руководство Беларуси существенно изменить целевые установки развития военно-промышленного комплекса страны.





Приоритеты были отданы развитию систем огневого поражения, средств подвижности систем вооружения, беспилотным авиационным комплексам военного и гражданского назначения, боевым геоинформационным системам, системам РЭБ и комплексного противодействия высокоточному оружию.





К настоящему времени оборонной промышленности нашей страны удалось создать целый ряд готовых образцов достаточно современного вооружения и военной техники, востребованных на внешнем рынке.





Учитывая ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном, Минск объективно оказывается в достаточно выгодной ситуации: страны, которые не желают попадать в зависимость ни от США, ни от России, желают иметь стороннего поставщика оружия. И здесь вступает в дело Беларусь предоставляющая товары и услуги достаточно высокого качества.





И вполне реально ожидать, что 2018 году выручка ВПК Беларуси от торговли военным имуществом может возрасти до 1,3-1,5 млрд. долларов.