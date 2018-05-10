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Витебский мясокомбинат привез из Москвы приз за «Лучший вкус»

В международной выставке участвовало более 2 тысяч компаний из 63 стран мира.

«Мясокомбинат Славянский» вернулся с Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2018» (Москва) с победой в конкурсе-дегустации «Лучший вкус». Дипломы первой степени завоевали колбасы высшего сорта «Варшавская» и «Рижская», пишут Витебские вести

ООО «Мясокомбинат Славянский» – молодое, динамично развивающееся производство, основанное в 2015 году. Входит в состав агропромышленного холдинга «Славянский Велес» наряду с такими предприятиями, как СООО «Витконпродукт» (производство и переработка мяса птицы), ЗАО «Витебскагропродукт» (выращивание свиней, производство комбикормов), УТП «Торговый Дом ЗАО «Витебскагропродукт» (розничная торговля). Сущность его деятельности раскрывают слова девиза: «Единство — в традициях, профессионализм — в самостоятельности, надежность — в верности слову».

Виктор Некрашевич, владелец Группы компаний «Славянский Велес», директор СООО «Витконпродукт», не раз занимал первые строчки в рейтинге успешных предпринимателей Витебской области и Беларуси.

20:30 10/05/2018






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