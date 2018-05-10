Витебский мясокомбинат привез из Москвы приз за «Лучший вкус»

«Мясокомбинат Славянский» вернулся с Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2018» (Москва) с победой в конкурсе-дегустации «Лучший вкус». Дипломы первой степени завоевали колбасы высшего сорта «Варшавская» и «Рижская», пишут Витебские вести





ООО «Мясокомбинат Славянский» – молодое, динамично развивающееся производство, основанное в 2015 году. Входит в состав агропромышленного холдинга «Славянский Велес» наряду с такими предприятиями, как СООО «Витконпродукт» (производство и переработка мяса птицы), ЗАО «Витебскагропродукт» (выращивание свиней, производство комбикормов), УТП «Торговый Дом ЗАО «Витебскагропродукт» (розничная торговля). Сущность его деятельности раскрывают слова девиза: «Единство — в традициях, профессионализм — в самостоятельности, надежность — в верности слову».





Виктор Некрашевич, владелец Группы компаний «Славянский Велес», директор СООО «Витконпродукт», не раз занимал первые строчки в рейтинге успешных предпринимателей Витебской области и Беларуси.